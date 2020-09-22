瘋電影／啊，荒野　後篇　復仇並無法消滅恨意

文／賴賴

瘋言瘋語：

可以感覺到導演對於整部電影的布局節奏掌握和調性有著濃郁的學術味，所以電影一點也不商業卻滿滿誠意，男主角完全融入在腳色裡淋漓盡致，是這部戲最大的吸引力，不論是床戲一場接一場，不算時間也不管節奏，就是跟著劇情推進，不管高潮精采度，完完全全按照劇本走，非常佩服日本投資人願意給新導演大筆資金嘗試的機會，這部電影有著困難重重的處境，竟然可以分成上下集放映，日本電影的生命力果然還是強大。

這種描述社會邊緣底層人物的故事，不會有高級商品的贊助，也沒有名車化妝品置入，整部電影就是一步一腳印的打造出來，雖然場景不多，但是戲肉有血鏗鏘有力，在底層要拚上來，仇恨是個不錯的動力，社會布滿著不安的氛圍，強勁的生命力打出一條血路，下集劇情節奏比上集快一點，而終於要復仇的戲，男主角的恨意滿出大銀幕，結局有驚喜，選擇了自我了結的方法，死在愛人的手上也是一種淒美。

訓練場的結束營業，有著許多意境的象徵，培養仇恨的環境不是訓練場，而是人心。

片 名：啊，荒野後篇

英文片名：Wilderness Part2

類 型：劇情

上映日期：2020-09-18

片 長：02時27分

導 演：岸善幸

演 員：菅田將暉 、 梁益準 、 山田裕貴(Yuki Yamada) 、 中山裕介

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



結束專業拳擊出道賽後，新次與推子每天仍努力接受訓練。為了要與宿敵裕二對戰，新次燃起熊熊的鬥志，而且也意外得知自己父親的死與推子有關……另一方面，推子在圖書館中邂逅了京子（木村多江 飾），談了第一場戀愛，但他仍感到孤單。推子為了打破束縛自己的軀殼，決定割捨與兄弟般的新次相處的生活。僅靠戰鬥而維繫彼此的兩人，開始了殘忍又青春的每一天……

▲窮人沒有戀愛的權力，身體是用來賺錢的。

▲每個人都有追求美好生活的權利，媽媽也不例外。

▲愛上了永遠不會愛上自己的對象，乾脆死在他手裡讓他永遠記得自己。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI