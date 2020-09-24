瘋電影／訂製幸福滋味　創造特色形象是展店成功關鍵

文／賴賴

瘋言瘋語：

其實是一部很省的電影，全片幾乎都在甜點店中拍攝，而內容流暢好看，除了開頭三十分鐘有點沉悶，開店以後就進入軌道了，整體感是不錯看的，可以理解編劇想要創造的溫馨喜劇甜甜愛情的感覺，不過實在有太多沒交代清楚，單就打發時間的電影是ＯＫ的。

休閒娛樂故事，甜點大師的媽媽突然過世，甜點店只好另謀生路，此時女兒向外婆求救，展開了一場親情勵志故事，明明外婆和孫女都是舞者，卻因為為了媽媽留下的一點餘溫，大家努力維持住甜點店的存在，甚至發揮出不同的形象，創造更多的幸福感，電影基本上是童話夢幻多於現實，像少女漫畫，就是休閒娛樂故事。



片 名：訂製幸福滋味

英文片名：Love Sarah

類 型：劇情

上映日期：2020-09-11

片 長：01時38分

導 演：艾莉莎施勒德(Eliza Schroeder)

演 員：席莉亞殷姆芮(Celia Imrie) 、 比爾派特森(Bill Paterson) 、 雪農塔伯特(Shannon Tarbet) 、 坎迪絲布朗(Candice Brown) 、 雪莉康恩(Shelley Conn)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：春暉

劇情大綱



19歲的柯麗莎（Clarissa）決心要實現母親莎拉（Sarah）生前想在諾丁丘開一家烘焙店的夢想，在母親閨密好友伊莎貝拉（Isabella）以及一直過著與世隔絕生活的古怪祖母咪咪（Mimi）的幫助下，她們在倫敦共同啟動了開店的夢想，為了這個夢想，她們必須學習跨越悲傷、懷疑和意見分歧，而將這三個世代女性緊緊牽繫在一起的力量，源自於對莎拉的愛與思念。

夢想中的烘焙屋歷經了現實的種種考驗，終於復刻出莎拉夢寐以求的滋味，烘焙屋裡充滿了香氣、愛、希望和五彩繽紛的美味甜點，動人的滋味在舌尖綻放，同時也為來自世界各地的思念旅人們，訂製專屬於自己的幸福滋味。



本片的取景地諾丁丘（Notting Hill），也是休葛蘭與茱莉亞羅勃茲主演電影《新娘百分百》的英文片名及拍攝地，有著迷人風景和人文景觀，像甜點般五顏六色的街道房屋，世界各地的移民在此居住融合，彷彿是世界地球村的縮影。

▲米其林二星餐廳主廚，突然出現應徵行列。

▲主廚是媽媽和阿姨的同學，手藝沒話說，但是沒客人。

▲阿嬤接了日本訂單要做抹茶千層蛋糕，原來是美食雜誌。

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