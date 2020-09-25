曾文水庫蓄水量剩39％持續偏低　黃偉哲呼籲民眾節約用水兼防疫

▲台南市值至目前蓄水量偏低，曾文水庫等各大水庫進水不佳，比去年少３億噸，請民眾節約用水。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣目前已進入豐水期末，台南市6月迄今降雨量明顯偏少，曾文水庫集水區降雨量約為歷年同期平均降雨量之4成，致使曾文水庫蓄水量約2億噸，相較去年同期約少了3億噸水量，黃偉哲市長提醒市民，保持節約用水好習慣；另因全球新冠肺炎疫情尚未平息，防疫期間仍不可掉以輕心，防疫洗手與節約用水要並行。

依中央氣象局資料顯示，今年台南市6月降雨量明顯偏少，山區降雨偏少情形尤其顯著，且今年夏季罕見颱風過門不入，雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量，但下雨範圍多為沿海平地局部地區，山區集水區降雨有限，經統計降雨量約為歷年同期4成；另外未來3個月長期天氣展望，台灣開始進入秋天季節，降雨機會更加減少，9-11月全台降雨機率不超過50％，此外，經濟部水利署資料也顯示，9月21日曾文水庫蓄水量約為2億噸（蓄水率約39.75％），較去年同期蓄水量5億噸（蓄水率約97.37 ％）少約3億噸，未來如再無充足之降雨補注，幾可預期明年水情之嚴峻。

故經濟部水利署及南區水資源局已自7月13日起持續召開供水情勢檢討會議因應，檢討管控全台各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水；並透過工業區節水，減少非生產必要用水，並組成産業節水專業輔導團隊，積極提升北中南用水大戶的用水效率；同時，落實政府機關及國營事業帶頭節水，減少使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，從用水管理、調度、效率、節約等面向努力，確保供水穩定無虞。

黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，用水時少量且分段。像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等，都是日常生活中可以隨手節水的好習慣。另外全球新冠肺炎疫情尚未平息，防疫期間民眾仍不可掉以輕心，防疫洗手與節約用水並行，落實節約用水的政策目標。

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