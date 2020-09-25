排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

▲台中楊姓婦女有子宮肌瘤問題，在茂盛醫院帥醫陳彥宇巧手下，拼得第二胎（圖／茂盛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名36歲的楊太太與先生結婚6年來為了求子備受煎熬，3年前先到台中茂盛醫院接受試管療程產下一子，日前又到茂盛接受婦產科醫師陳彥宇微創手術，摘除8公分的子宮肌瘤後，不到1年就自然懷孕並順利產女。茂盛醫院日前為這名婦女得之不易的一雙兒女慶生，並提早歡度中秋節。

茂盛醫院表示，36歲的楊太太在婚後積極備孕多年，吃中藥無效，到婦產科也檢查不出原因。3年前，求助於茂盛醫院，發現因精卵排斥導致不孕，接受老院長李茂盛建議進行試管療程，意外發現一顆8公分的子宮肌瘤。院長李茂盛考量楊太太年紀不小，急著懷孕生子，且肌瘤位置不影響胚胎植入，於是為她植入3顆胚胎，短短2個多月就已懷孕，之後順利產下男寶寶。

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由於懷孕期間楊太太的肌瘤已經長得已比子宮還要大，產後接受婦產科醫師陳彥宇進行微創手術，摘除8公分的子宮肌瘤。楊太太表示，原本擔心手術後懷孕不易，但不過9個月就自然懷孕，並順利產女。

陳彥宇表示，根據美國腹腔手術學會雜誌曾刊登一份研究顯示，因肌瘤會讓子宮壁失去彈性，子宮的血流也會變差，血流都跑去肌瘤。故當肌瘤切除後，子宮的環境就變好，懷孕率自然就提升，故接受子宮肌瘤切除的婦女懷孕活產率達42％，未手術者只有11％，陳彥宇也呼籲，婦女若發現月經量突然變多，會貧血、頭暈，或是摸到肚子鼓出像球般的東西，就要到醫院檢查。

▲台中楊姓婦女有子宮肌瘤問題，在茂盛醫院帥醫陳彥宇神手下，拼得第二胎。（圖／茂盛醫院提供）