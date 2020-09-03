為不孕找生機！花蓮慈濟中西合療　年助上百家庭添心肝寶貝

▲花蓮慈院生殖內分泌暨試管嬰兒中心主任陳寶珠（前排左二）整合5大專科醫師以中西合療提供「個人化」的不孕治療方針。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣不孕症盛行率高達15%，也就是說每七對夫妻當中，就有一對面臨生育問題。花蓮慈濟醫院擁有30多年試管嬰兒臨床經驗的生殖內分泌暨試管嬰兒中心主任陳寶珠，整合婦產科、泌尿科、身心醫學科、能量醫學與中醫，運用現代醫學檢查和中醫理論，提供跨團隊的中西醫合療，給予「個人化」的不孕治療方針，近年來每年都幫助一百多個家庭喜獲新生。

「只要找對方法、用對策略，想要順利懷孕並擁有健康的寶寶，其實並不難。」陳寶珠主任表示，治療不孕症，需要有一個堅強的團隊在背後支撐，包括統籌角色與決定治療方針的生殖醫學團隊、解決男性生殖問題的泌尿科團隊、協助調理體質的中醫團隊以及心理諮詢、不孕諮詢與營養諮詢等等，各團隊扮演重要角色且環環相扣，和不孕夫妻站在同一陣線，為成功求子聯手出擊！

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若要成功懷孕，從精子、卵子的製造及形成，到排卵、受精、著床等，只要這些過程中的任何一個環節出錯，都可能導致懷孕失敗。陳寶珠主任表示，搶救不孕症不分中醫和西醫，西醫有現代儀器詳細檢查找出原因、有先進的人工和試管嬰兒技術，若男性因精索靜脈曲張、輸精管阻塞等問題造成不孕而需要開刀，或須經由睪丸切片來取精，則由泌尿科陳景亮醫師、李政霖醫師聯手協助治療。而中醫可以針對個人體質不同，給予針灸和中藥治療，改善體質促進精子和卵子品質，在中醫和西醫的攜手合作，可讓更多不孕夫妻一圓求子夢。

「務必先解決生理上的問題，再進行體質調整才有效！」花蓮慈院中醫部何宗融副院長建議不孕患者，應該透過西醫先解決生理上的問題，再藉由中醫疏肝理氣、調整體質，針對不同月經周期狀態，給予不同的療法。何宗融副院長表示，若無器質性的病變，只是功能不足，則可藉由中醫調養，因為中醫擅長調整體質、改變身體的環境，進而提升器官機能，給予「個人化」的不孕治療方針。

由何宗融副院長帶領的中醫團隊，從胚胎植入前的內膜準備、植入後身體調體與幫助胚胎順利著床，到著床後的保胎，都可以從中藥、針灸、推拿、食療，以及飲食營養衛教著手，藉由中西醫合療調整體質後，強化精子和卵子的品質，最重要是加強補腎方面以提供足夠的賀爾蒙維持正常排卵及子宮環境，當然就會提高試管嬰兒的成功率。

不孕症治療是一個漫長的過程，應該積極與醫師配合並耐心接受調理，好「孕」自然會來到。陳寶珠主任表示，其實導致受孕困難的原因，除了跟高齡、不良的生活作息、壓力等因素有關外，心情的調適絕對是非常重要的！花蓮慈院生殖醫學中心團隊還有身心科主任沈裕智、心理諮商團隊與能量醫學許瑞云醫師、鄭先安醫師的協助，以專業的心理諮商與輔導，推動「心念醫學」，協助不孕夫妻調整心念、釋放情緒能量，進而恢復健康。

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