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港警修改「傳媒代表」定義被罵爆　林鄭：不是打壓新聞自由！

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警察近日修訂「警察通例」中「傳媒代表」的定義，引起香港記者協會抗議，認為是給記者「發牌照」，涉打壓新聞自由。對此，香港特首林鄭月娥25日在臉書上表示，警方對「傳媒代表」的新定義，是為了一視同仁，不是打壓新聞自由，也不是篩選記者。

林鄭月娥提到，對於新聞圍繞著警務處採用新聞處GNMIS的傳媒機構名單作為辨識「傳媒代表」定義這件事，她有點不吐不快。

林鄭月娥指出，GNMIS雖然名義上是一套政府新聞發布系統，事實也可説是整個政府與傳媒的聯繫平台，獲登記的傳媒機構除了可接收新聞處和各政府部門發放的消息外，也可以出席各決策局及各部門舉行的記者會，「系統內的傳媒代表也可收到政府活動的採訪通知，決定是否派員到場出席。」

▼港警經常在示威場合與記者發生衝突。（圖／路透社）

▲香港6/9遊行。（圖／路透社）

林鄭月娥認為，GNMIS是新聞處為增強政府與傳媒聯繫及為傳媒提供服務的重要平台，也由於有此功能，各大小傳媒、本地及海內外傳媒都會登記在系統內，幾年前被拒之門外的純網媒（online-only media）曾為此作出投訴，直到她就任特首後，在2017年9月才把GNMIS向純網媒開放，「過去三年，一共超過30間純網媒機構獲得登記，享有和其他傳統傳媒一樣的服務，大家有興趣可觀看我當日公布新安排時的介紹。」

林鄭月娥表示，警隊採用GNMIS這個客觀、開放、一視同仁的服務平台來界定誰是「傳媒代表」，為傳媒在警隊行動中提供特別安排，例如可進入封鎖區內採訪，可在特別位置攝影，一如獲安排出席記者招待會或出席活動做採訪，「又怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」

最後，林鄭月娥強調，《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版等的自由，這是不會改變的。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

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