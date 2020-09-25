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陸立法禁止餐飲浪費　河北開第一槍「最高罰4萬元！」

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▲▼大陸餐飲浪費,光盤行動,節約飲食,宴席節約。（圖／CFP）

▲大陸禁止餐飲浪費，餐廳擺出相關標語。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平上月要求立法制止餐飲浪費行為，各地政府隨即積極響應。河北省人大常委會日前通過了「厲行節約、反對餐飲浪費」的規定，對多項涉及浪費的行為訂立罰則，最高可處1萬元人民幣罰款（約4.3萬元新台幣），將於11月1日實施。

河北省訂立的「厲行節約、反對餐飲浪費」規定共有37條，禁止廣播、電視、網路影音服務提供者禁止製作、傳輸、傳播假吃催吐、量大多吃、誇張獵奇、暴飲暴食等鋪張浪費的行為；違反者將被責令改正，情節嚴重的，還會被處以罰款，暫停相關業務。

▼陸媒批評大胃王吃播誤導消費。（圖／翻攝央視）

▲▼習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失。（圖／翻攝央視）

規定提到，餐飲經營者未建立節約用餐提醒提示制度，未在顯著位置張貼或者擺放厲行節約、反對浪費的標識的，由商務等負有厲行節約、反對餐飲浪費職責的部門責令改正；拒不改正的，處100元（約430元新台幣）以上500（約2150元新台幣）以下的罰款。

規定指出，餐飲經營者誘導消費者超量點餐的，或者設置最低消費的，由市場監督管理等負有厲行節約、反對餐飲浪費職責的部門責令改正；拒不改正的，處1000元（約4300元新台幣）以上1萬元（約4.3萬元）以下的罰款。

▲▼大陸餐飲浪費,光盤行動,節約飲食,宴席節約。（圖／CFP）

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