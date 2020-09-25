高雄前鎮乙烯外洩原因曝！排除管線外漏　禍首「地下水遭汙染」



▲日前前鎮發現乙烯外洩。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

針對前鎮區翠亨北路乙烯外洩事件，雖然事情目前已經落幕，但乙烯從何而來必須得追根究底，歷經環保局土壤及地下水多次檢測、管線業者持壓測試超過250小時，同時經過第三方驗證，高市府召開第三次檢討會議，確認鄰近管線沒有洩漏之虞，乙烯是因地下水蓄積含氯有機物經微生物分解而來。

▲高雄市府25日召開乙烯外洩第三次檢討會會後記者會。（圖／記者吳世龍攝）

回顧此事發生時間為9月11日14時55分，環保局通報原民館孔蓋發現乙烯讀值，接著經發局出動通知管束業者到場，及成立指揮中心，到12日17時才狀況解除，原本乙烯外洩原因將矛頭指向是管線外洩，包含華運、台塑、亞聚、台氯4家業者，進行全面性的管線檢查，經過250小時的持壓檢測，發現管線並無異狀，而水車灑水查漏也沒有異常冒泡等疑似管線洩漏處，接著還有透地雷體，也查無牴觸箱涵，防蝕系統也沒有損壞，一系列的調查證明鄰近工業管線是查無洩漏。

經歷三次檢討會議後，高雄市府25日召開乙烯外洩第三次檢討會會後記者會，說明調查結果，環保局表示，乙烯為地下水積蓄之含氯有機物，經微生物分解(還原脫氯)而來，源頭就是在前鎮翠亨北路原住民故事館地下室的地下水，含氯有機汙染物進入筏基內，因厭氧狀態及化糞池營養供應，厭氧菌大量繁殖，筏基成為還原降解生物反應槽，持續產生累積量降解物乙烯，隨抽水排入下水道人孔，才會偵測到乙烯氣體。

▲高雄市府25日召開乙烯外洩第三次檢討會會後記者會。（圖／記者吳世龍攝）

後續環保局也將起汙染範圍細密調查，並公告劃定地下水受污染是用限制地區及相關限制事項，未來可採化學氧化或現地生物整治等工法改善，實際工法將一後續調查評估決定。

至於管線何時可以回復工期的事宜，副市長林欽榮表示，須依據法令程序，即高雄市既有工業管線管理維護辦法第13條，予以執行，要需要經過管線安全問題評估，及內部管線的管理委員會審核程序，通過之後在即依法辦理，再督請業者配合市府。