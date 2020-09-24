李家豪／法律扶助制度並非全免錢

▲法律扶助制度在某些情況下，仍然有可能需要負擔相關費用，分別是回饋金、撤銷金及已代墊分擔金。（圖／視覺中國CFP）

之前我們談過法律扶助制度之由來，目的是為了幫助無力負擔訴訟費用及律師報酬的人民，但法律扶助制度在某些情況下，仍然有可能需要負擔相關費用，那到底什麼情況下有可能負擔費用？為何要負擔這些費用？以下讓我們一一介紹。

相關費用基本上可分為3種，分別是回饋金、撤銷金及已代墊分擔金。

回饋金，是指如果因為法扶的律師協助打官司，而得到超過50萬元的現金、動產或不動產等財產時，有可能需要回饋法扶基金會所支出之律師費與訴訟相關的費用。審查委員會將決定是否要繳納、要繳多少及繳納期限。

撤銷金，是指當法扶基金會指派律師協助打官司後，發現申請人在申請時對於案情或經濟狀況有隱瞞或提供不實訊息，法扶基金會將撤銷對申請人的扶助，申請人應返還法扶基金會所支付的律師費及訴訟相關必要費用。

已代墊分擔金，是指如果申請人因為經濟狀況稍微好一點，而審查委員決定只有部分扶助時，申請人要自己負擔一部分的律師費與訴訟相關的必要費用。這時候如果申請人自己負擔這一部分的費用還是有困難，可以向法扶基金會申請先墊付，而經審查委員會同意後，由法扶基金會幫申請人代墊，在扶助律師辦完後，申請人就需要返還法扶基金會代墊的相關費用。

從上面的介紹我們可以知道，回饋金是為了能夠讓法扶基金會運作長久，所以讓申請人支付一定的金額做為回饋金，讓基金會財務更加健全，能夠幫助更多人。而撤銷金目的在於希望申請人不要藉由惡意欺瞞或提供不實訊息，不要使法律扶助制度遭濫用。至於已代墊分擔金，假使申請人真的有經濟困難，還是可以向法扶基金會申請減少應繳納金額或分期付款；但相反的，如果申請人不是真的有困難但卻拒絕支付這些費用，法扶基金會也可以向法院申請強制執行申請人的財產。

總而言之，法律扶助制度立意良善，希望能多多幫助到需要的人，也希望民眾不要濫用這個制度，才能使法律扶助制度長長久久。

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●李家豪，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。