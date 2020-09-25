迴避5小時！彰化「今夜送肉粽」路線曝光　跨和美、線西2鄉鎮　

▲和美鎮竹營里今晚送肉粽。（圖／翻攝王金英臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

竹營里長王金英透過臉書發文，表示25日晚間6點至11點和頭路將舉辦鍾馗送吊煞科儀，安撫民心，路線為：和頭路往德美路、彰美路六段，再至西川路往出海口，完成送煞。預估晚間10點30分至11點做完法事，送上貨車，沿路用車載至線西鄉出海口，提醒居民在這段時間請勿在外逗留，以防沖犯。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍，這次在傍晚6點舉行，較為罕見。

據當地人士指出，亡者是一名年約60餘歲男性，疑似經年有睡眠障礙，想不開輕生，法師原本有請當地錫安宮廟兵將協助，後來也不了了之，附近住戶的住戶得知後，都說要在門口準備一把「掃把」，當儀式結束後，將煞掃掉可保平安。

早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

倘若民眾來不及閃避，也可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，象徵送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。

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