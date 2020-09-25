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「孩餐具噴滿地」她幫撿3次…恐龍媽：別放我桌上！3店員崩潰狂清

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▲▼恐龍媽嗆：不要把掉到地上的餐具放在我的桌上（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲服務生已清理一些，原貌更髒亂誇張！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「不是有付服務費就能糟蹋人！」一名女網友抱怨，日前與媽媽去餐廳吃飯，愣見隔壁桌的小孩狂掉餐具，甚至害她踩到叉子差點滑倒。原PO帶著同理心，連續多次幫忙家長撿餐碗，怎料反恐龍媽怒罵，「不要把掉到地上的餐具放在我的桌上！」文章貼出後，引發眾多網友撻伐，「替她的孩子感到擔憂！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，23日與家人外出用餐，恰好隔天坐了一對夫妻與兩位幼兒，怎料原PO準備入座時，地上竟冒出一支叉子，害得她差點滑倒，礙於沒跌倒受傷，加上體恤對方「帶孩子用餐難免掉餐具」，因此原PO選擇不計較。

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然而整個用餐過程，原PO發現孩子的塑膠碗狂墜地，熱心的她還連續兩次幫忙撿起來，接著放在桌上，也一度與家長對上眼，「那位媽媽一句話也沒說，只是一直看著我。」怎料，第二次原PO再把塑膠碗放桌上後，下秒媽媽突然怒吼「不要把掉到地上的餐具放在我的桌上！」

只見地上滿滿的菜渣，原PO氣得站起來嗆聲，「妳的孩子弄掉的餐具本該撿起來吧？妳覺得髒可以請服務生收回，不是就丟著吧？」火爆場面一觸即發，原PO媽媽見狀，只好把原PO趕緊拉回座位上。

而孩子的媽坐在位子上不發一語，卻帶著殺氣狂瞪原PO，不久後一家四口才結帳離去。隨後，3位服務生上前清整桌面，原PO忿忿不平直呼，「一拉開桌子椅子我仔細看一下，地上至少有5隻叉子或湯匙，碗也有3個，看著服務生辛苦的清理，真的覺得那對夫妻真的做了很差的身教！」

▲▼吃飯遇到恐龍媽，網友也氣炸！（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友拳頭也硬了！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，掀起近7千名網友怒譙，「真的很討厭只生不願、不好好教的父母親，身真的很重要」、「這種媽媽應該拍照起來，讓店家存證，下次再來多加收服務費才行」、「其實那一桌都是小孩，連父母自身行為都如此了...如何好好教育小孩～唉」、「真糟糕，路人如果踩到滑倒醫藥費她要出嗎？自己小孩用的還好意思嫌髒」、「我孩子也會吃掉地上，但我都會用衛生紙把地上清乾淨才離開」、「可憐的孩子，環境使他們長歪」。

留言串中，也有網友持不同觀點，「帶風向，很多事情一體兩面，先了解一下，兩位幼兒實際年齡，如果年紀都很小，兩個人要一對一真的很困難，說不定連講話都還不會，有養過小孩都知道，小朋友都會這樣，爸媽需要更要耐心教導，以上參考，請勿帶風向」。

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