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【廣編】小資族麻辣新選擇　二鬼麵舖九月宜蘭羅東展店

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【廣編特輯】

▲▼ 二鬼麵鋪

圖、文／二鬼麵舖提供

網上好評不斷的二鬼麵舖即將在宜蘭羅東展店！鬼椒飲食集團旗下的二鬼麵舖秉持著毫不馬虎的職人精神，堅持以真材實料、新鮮食材燉煮湯頭，除了有經典的「麻辣」口味，下足重本用洋蔥、蔬菜、牛大骨和牛小排熬製，並加入獨家調配辛香滿分的紅油帶出麻辣主題以外；特色口味「青麻」更以新鮮青花椒、野山椒入湯底，用小資族也能輕鬆享用的價格，帶來王品等級的美味！開幕期間將提供第二碗 69 折的優惠，揪團享受更划算。

滿足饕客味蕾，誠意湯底成關鍵
鬼椒飲食集團旗下二鬼麵舖一本初衷，好麵好湯才能上桌！

談到初衷，二鬼麵舖的老闆朱雋希直言：「想要做出自己心目中喜歡的那種麻辣拉麵，所以苦心鑽研湯底，研發出現在二鬼麵舖菜單上的這幾個品項。」每個湯頭、每道菜色的內涵，信手拈來可都是不簡單的用料。包含入湯底的牛小排、特色口味「青麻」中的青花椒，還有數十種中藥和辛香料調製出的麻辣精髓。新鮮食材的背後，是二鬼麵舖的堅持。

「目前用這些新鮮食材直接入湯頭的店家很少見，菜單的研發也相對創新。但這樣的用心，就是希望來用餐的客人能夠品到最細緻的麻辣拉麵。」

大手筆、不馬虎的用料，價格卻非常平易近人。二鬼麵舖用上班族也能無負擔享用的價格，將各式麵點端上桌：有經典的麻辣牛肉拉麵，風味粗獷、肉量滿分且深受男性顧客歡迎的炙燒 PR 黑牛乾拌麵，有清爽帶點辛香的青麻牛肉撈麵，也有口感豐富多層次、選用雞翅帶來特殊香氣的辣子雞麻麻麵。無論是湯麵還是拌麵、不管只能接受小麻還是喜愛大辣，都能在二鬼麵舖找到一道讓你驚豔的麻辣料理。

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