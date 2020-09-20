　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「滋滋好食」國宴級女主廚，盼紓困升級。（圖／滋滋好食提供）

▲「火星任務麻辣麵」。（圖／滋滋好食提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對疫情重創餐飲業，位於桃園青埔的「滋滋好食」2名年輕女主廚，研發升級「創意料理+溫馨服務」獲得饕客肯定，贏得好口碑！惟雖獲政府「小規模營業人紓困貸款」支持，但面對後疫情時期，且疫情發生的高度不確定性，「滋滋好食」期政府升級紓困方案，調整現有貸款的金額與還款條件，增強業者的生存發展。▲「滋滋好食」國宴級女主廚，盼紓困升級。（圖／滋滋好食提供）

▲ 「滋滋好食」研發各種創意料理+溫馨服務，贏得好口碑。（圖／滋滋好食提供）

「滋滋好食」是由2名平均33歲、卻擁有13年餐飲創業經驗的雙女主廚所組成的經營團隊。2名女主廚熱愛社區更友善動物。主廚之一的NiNi 更曾參與2002年總統國宴，2018年還受邀至中國大陸舉辦外匯；而另一位主廚吳潔安也曾任知名寵物友善餐廳主廚。

由於是年輕人創業，因應資金的緊張及更好的運用，2名女主廚決定在疫情期間短暫閉店，將店面及菜色都做全方面升級。有感青埔地區融合了各地多樣的文化與特色，而年輕化的地區常出現的許多「麻辣言論」，也成為店家創意的來源，2人經用心研發推出升級版的創意料理「火星任務麻辣麵」。▲「滋滋好食」國宴級女主廚，盼紓困升級。（圖／滋滋好食提供）

▲「滋滋好食」2名女主廚將獲得的紓困貸款投入店面升級上。（圖／滋滋好食提供）

「火星任務麻辣麵」運用了超過20種以上的食材和香料，像火星表面一樣呈現火紅色的凹凸不平地表中，冒出大量蝦子、蛤蜊、甜不辣、貢丸等等好料，並用奶油乳酪加上麻辣醬來演譯地底的岩漿，如同充滿美食元素的另類火星，被消費者稱喻是「鬼才料理」！2名女主廚說，許多人吃過還想再吃，每天都有熟面孔，有人連續吃了一個星期，連公休日都想打電話來訂！

面對後疫情時期，2名女主廚希望政府能夠再次升級紓困方案，調整現有貸款的金額與還款條件，以減輕店家的還款負擔。例如：設立明確定義，提供新一波小店家「補助金」，購置節能設備(節能冰箱、冷氣、太陽能板)、餐飲環保設備(如靜電處理機、油水分離槽)、增設無障礙坡道及廁所、哺乳室等等，藉此機會改善餐飲業經常被人詬病的缺點並增加更多友善空間。

還有，近年來最流行的美食外送也是疫情之下的配套方式之一。她們希望政府能積極輔導並健全外送平台服務，強烈建議納入使用量與滿意度調查，避免業者光領補助卻不擴增外送員欠缺實用性。最後，希望政府考慮到小店家經營不易，能在疫情期間內給予更多賦稅減免優惠或員工勞健保費補助，以便降低營運成本，增強生存力。

・零負評拯救敏弱肌

ET快訊
快訊／九孔無預警嗨喊：我死會了！　宣布甜娶11年圈外女友
小鬼爸守兒靈堂2天疲憊離開　邊走邊鞠躬…暖拍經紀人的背
小鬼最後一次錄影畫面曝光！　吳宗憲一看後悔了...
峮峮「守到最後一刻」　沉默離開小鬼靈堂！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

2020台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會年會　中榮登場

提前慶中秋　台中社會局身障中心邀社區同樂

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

雲警少年警察隊籃球聯誼趣味賽　宣導反毒拒毒 

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛　黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

接任桃園農田水利管理處首任處長？　何明光︰只是傳聞

創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

2020台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會年會　中榮登場

提前慶中秋　台中社會局身障中心邀社區同樂

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

雲警少年警察隊籃球聯誼趣味賽　宣導反毒拒毒 

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛　黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎

台中慈濟醫院出奇招　超萌狗狗伴失智老人重拾笑容

喜樂創院55周年　第2場巡迴展即日起成美文化藝廊展出

邁向無廢城市　台泥和平廠水泥窯高溫協同處理生活垃圾環評過關

林志玲「進北醫開刀」　經紀人曝真正病因

打檔機車「改齒比」是在改什麼？齒盤搭配設定重點一次說明白

快訊／九孔無預警嗨喊：我死會了！　宣布甜娶11年圈外女友

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

第7代007龐德是湯姆哈迪！　網爆「官宣時刻表」…整排藍勾勾轉發

下波鋒面周四再襲「2地區」雨勢最明顯　北部更涼高溫不到30°C

中職／兄弟機關槍開火再得3分　5局樂天0比6兄弟

必收8款「蜂蜜栗子」土色唇膏！仙女感不張揚的顯白色調

黃爸爸守小鬼靈堂2天面露疲態　邊走邊鞠躬…暖拍經紀人的背

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

2020基隆潮藝術：傳遞繽紛色彩活力

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛

新化警破職業賭場

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

新竹香山「小黃變公車免費搭」

2020桃園地景藝術節開幕　為期17天

更多熱門

相關新聞

傳承傢俱事業　疫情緊撐盼紓困升級

傳承傢俱事業　疫情緊撐盼紓困升級

儘管進入後疫情時代，政府也提出多項紓困振興方案，但對於在桃園大園區經營傢俱的二代老闆黃瑞嘉(網路暱稱基蛋哥)而言，企業紓困應該針對不同產業有不同的規範跟設定，如有特殊狀況，希望政府能夠成立特殊的窗口，可以協助企業有特殊需求者進行協助，以專案模式特別認定、放寬標準，盼紓困方案升級，力助業者生存。

關鍵字：

麻辣青埔火星任務麻辣麵滋滋好食紓困升級

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面