創意料理「火星任務麻辣麵」　國宴級女主廚盼疫情紓困升級

▲「火星任務麻辣麵」。（圖／滋滋好食提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對疫情重創餐飲業，位於桃園青埔的「滋滋好食」2名年輕女主廚，研發升級「創意料理+溫馨服務」獲得饕客肯定，贏得好口碑！惟雖獲政府「小規模營業人紓困貸款」支持，但面對後疫情時期，且疫情發生的高度不確定性，「滋滋好食」期政府升級紓困方案，調整現有貸款的金額與還款條件，增強業者的生存發展。

▲ 「滋滋好食」研發各種創意料理+溫馨服務，贏得好口碑。（圖／滋滋好食提供）

「滋滋好食」是由2名平均33歲、卻擁有13年餐飲創業經驗的雙女主廚所組成的經營團隊。2名女主廚熱愛社區更友善動物。主廚之一的NiNi 更曾參與2002年總統國宴，2018年還受邀至中國大陸舉辦外匯；而另一位主廚吳潔安也曾任知名寵物友善餐廳主廚。

由於是年輕人創業，因應資金的緊張及更好的運用，2名女主廚決定在疫情期間短暫閉店，將店面及菜色都做全方面升級。有感青埔地區融合了各地多樣的文化與特色，而年輕化的地區常出現的許多「麻辣言論」，也成為店家創意的來源，2人經用心研發推出升級版的創意料理「火星任務麻辣麵」。

▲「滋滋好食」2名女主廚將獲得的紓困貸款投入店面升級上。（圖／滋滋好食提供）

「火星任務麻辣麵」運用了超過20種以上的食材和香料，像火星表面一樣呈現火紅色的凹凸不平地表中，冒出大量蝦子、蛤蜊、甜不辣、貢丸等等好料，並用奶油乳酪加上麻辣醬來演譯地底的岩漿，如同充滿美食元素的另類火星，被消費者稱喻是「鬼才料理」！2名女主廚說，許多人吃過還想再吃，每天都有熟面孔，有人連續吃了一個星期，連公休日都想打電話來訂！

面對後疫情時期，2名女主廚希望政府能夠再次升級紓困方案，調整現有貸款的金額與還款條件，以減輕店家的還款負擔。例如：設立明確定義，提供新一波小店家「補助金」，購置節能設備(節能冰箱、冷氣、太陽能板)、餐飲環保設備(如靜電處理機、油水分離槽)、增設無障礙坡道及廁所、哺乳室等等，藉此機會改善餐飲業經常被人詬病的缺點並增加更多友善空間。

還有，近年來最流行的美食外送也是疫情之下的配套方式之一。她們希望政府能積極輔導並健全外送平台服務，強烈建議納入使用量與滿意度調查，避免業者光領補助卻不擴增外送員欠缺實用性。最後，希望政府考慮到小店家經營不易，能在疫情期間內給予更多賦稅減免優惠或員工勞健保費補助，以便降低營運成本，增強生存力。

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