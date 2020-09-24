台中車站舊站華麗變身　復古冰果室超殺記憶體

▲台中車站舊站華麗變身，其中的復古冰果室超殺記憶體。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中車站舊站華麗變身！為期10天的「2020創意臺中」現在如火如荼舉辦中，4米高彩繪汪星人Mr.Cloudy、「2020創意臺中」立體主題字及城市浮洲等裝置藝術、還有復古時尚的鈴蘭冰果室，吸引大拚民眾到場按下快門，一秒變網紅。文化局表示，活動已進入倒數階段到27日為止，呼籲大家把握機會，前往欣賞。

文化局表示，所有的裝置藝術中，最吸睛的莫過於網美必拍的鈴蘭冰果室，插畫家黃琬婷以手繪方式將臺中特有的豐仁冰、冷凍芋與蜜豆冰等經典冰品，重現在這臺中專屬的生活記憶空間。

穿過大廳剪票口走入第一月台，會看到由插畫師諾米NUOMI帶來的鐵道便當料理舖，可以選擇坐在料理舖前面的座位上，跟貓老闆來張趣味合照。再往前則是嶺東科技大學結合傳統文化與現代技法，加諸島嶼意象所推出的聚醮效應、造島世代以及野台奧運等三項作品，整個區塊設計豐富加上色彩鮮豔，非常值得一邊拍一邊看。

▲台中車站舊站華麗變身，其中的復古冰果室超殺記憶體。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中車站舊站華麗變身，其中的復古冰果室超殺記憶體。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中車站舊站華麗變身，其中的復古冰果室超殺記憶體。（圖／記者游瓊華翻攝）