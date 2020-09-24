台灣人認同感達62.6％　逾8成國人支持以「台灣」進軍國際

▲最新民調顯示，逾8成國人支持以「台灣」名義進軍國際。 （資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

《台灣智庫》24日發布最新民調，關於我國身分認同的議題，調查顯示有高達62.6% 認為自己是台灣人，僅2.0% 認為自己是中國人，是否支持以「台灣」名義參與國際活動，有高過8成的民眾表始支持，而在外交事務上希望台灣應以何種名稱表示，有51.2%回答台灣，33.0% 回答中華民國，9.7% 選中華台北，僅有0.6% 選中國台北。

台灣智庫副舉行「推動國家正常化」修憲民調記者會，執行長董思齊公布公布民調結果報告，同時邀請東吳大學法律系胡博硯教授、台灣教授協會代理會長陳俐甫教授、立法委員蔡易餘，及立法委員陳亭妃與會進行評論。

關於我國民眾的身分認同，民調顯示，高達62.6% 認為自己是台灣人，卻僅有2.0% 認為自己是中國人。此外 32.6% 認為兩者都是、2.1% 表示不知道或沒意見，0.7% 拒答。若只能在台灣人和中國人之間擇一，高達 86.0% 認為自己是台灣人，僅 6.3% 說自己是中國人，1.1%說兩者都是，4.9% 不知道或沒意見，1.7% 拒答。

另外，是否支持我國對外優先以台灣之名義參加國際組織與活動時，高達 48.1%表示非常支持，還算支持也有32.4%，只有 5.9% 不太支持、6.1% 非常不支持，不知道或沒意見的有7.4%，拒答0.1%。

而台灣國外參與組織活動時，灣應以何種名稱展現自己，51.2%回答台灣，33.0% 回答中華民國，9.7% 選中華台北，僅有0.6% 選中國台北，2.0% 台澎金馬個別關稅領域，0.1% 選其他，2.9% 表示不知道或沒意見，拒答0.5%。

本次調查是台灣智庫民調中心於09月15日至09月17日，針對全國22縣市年滿18歲以上之民眾，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，有效樣本1074人。在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權處理。調查經費來源為台灣智庫。

▼台灣智庫24日發布最新民調。（圖／台灣智庫提供，點圖可放大）

