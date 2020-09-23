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酒吧老闆娘尬上男客！陪洗澡嬌喊「再來一次」　丈夫見照片綠炸

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▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲女子與丈夫開運動酒吧，卻與客人發展出親密關係。（圖／unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名耿姓女子與丈夫一同開設運動酒吧，不料耿女認識了何姓客人，進而與對方發展成男女朋友，還在何男洗澡時開視訊電話，還要求「再洗一次」。丈夫看見對話紀錄，發現綠光罩頂，氣炸告上法院，求償100萬元。法院審理後，判定耿女與何男要賠償40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書記載，張姓男子2017年與耿女結婚，婚後經營運動酒吧，2人育有一名未成年女兒，沒想到張男從2019年開始，發現妻子與酒吧客人何男相處親密，平時一直撥視訊電話聊天。

除了平時打視訊電話，耿女還在何男洗澡時打過去，全程觀看沐浴過程，要求「再洗一次」、「臉紅紅的」等等，雙方還互相送禮，交換定情信物，還時常進入「有床的密閉空間」幽會，拍下親密照片等等。

▼耿女還與客人到「有床的密閉空間」幽會，拍下親密照片。（示意圖／翻攝pixabay）

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

張男發現妻子外遇，頓時綠光罩頂，氣炸向法院提告，怒控妻子、何男侵害配偶權，求償100萬元。對此，耿女與何男則否認到底，咬定「照片全都是修圖」，是遭到惡意陷害，絕對沒有外遇這件事情，耿女還反咬丈夫酗酒、嫖妓、購買禁藥與家暴等。

法院審理後認為，照片沒有明顯的修圖痕跡，耿女與何男的確嚴重損害張男的配偶權，因此判2人共同賠償40萬元，全案仍可上訴。

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