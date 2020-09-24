　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」，其中「焦糖鹽之花乳酪」巧妙運用鹽之花融合焦糖，搭配OREO經典巧克力餅乾底層，售價119元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯再度與知名餅乾品牌OREO合作，推出6款全新聯名甜點，主打「焦糖海鹽」混搭鹹甜多層次風味，以香濃的焦糖醬與微鹹海鹽巧妙融合，在9/25~10/15期間限定開賣，預計吸引一波甜點控納入必買清單！

全聯We Sweet 在2019年首度與OREO合作，推出9款創意聯名甜點，以放大版「OREO夾心餅乾巧克力布朗尼」最具話題聲量，備受網友喜愛，整檔活動的系列商品28天就創下超過7700萬元的業績；而看好消費者對OREO的喜愛，今年9/25~10/15再度推出「We Sweet X OREO焦糖海鹽遊樂園」6款新品。

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲宛如迷你OREO夾心餅乾的「焦糖海鹽布朗尼」，售價99元。（圖／業者提供）

6款聯名混搭風甜點，皆以香濃的焦糖醬與微鹹海鹽巧妙融合，包括宛如迷你OREO夾心餅乾的「焦糖海鹽布朗尼」，以焦糖海鹽奶油慕斯包裹著 OREO餅乾碎片，外型可愛吸睛而口感紮實。「焦糖海鹽戚風蛋糕」則以酥脆OREO餅乾碎加入巧克力湯種蛋糕中，內夾苦甜焦糖醬與濃郁的焦糖慕斯，上層再以雙色鮮奶油裝飾，是姊妹們慰勞心靈的小確幸。

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲「焦糖海鹽戚風蛋糕」以酥脆OREO餅乾碎加入巧克力湯種蛋糕中，售價79元。（圖／業者提供）

「焦糖鹽之花乳酪」擁有香濃乳香風味，厚實中有一抹純淨與清爽，巧妙運用鹽之花融合焦糖，鹹味圓潤輕柔，搭配OREO經典巧克力餅乾底層，是款優雅與創意兼具的巧作。「焦糖海鹽千層」有軟嫩的巧克力千層餅皮，搭配焦糖海鹽鮮奶油、雙層OREO巧克力餅乾內餡，淋上焦糖海鹽巧克力醬，鹹甜多層次。

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲焦糖海鹽千層，售價99元。（圖／業者提供）

「焦糖海鹽乳酪慕斯」是OREO餅乾搭配海鹽焦糖慕斯、生乳酪慕斯，多道工法製成，淋上獨家特製海鹽焦糖醬，翻玩甜點新滋味。而「焦糖海鹽蛋糕捲」讓一直是人氣好物的捲類蛋糕，又多了一款風味新選擇，值得甜點控納入必買清單。

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲焦糖海鹽乳酪慕斯，售價99元。（圖／業者提供）

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲焦糖海鹽蛋糕捲，售價79元。（圖／業者提供）

除了甜點，活動期間買OREO、RITZ全系列商品任一件，加購We Sweet麵包、甜點任一件現折5元（不累折）。另外推出「奧利奧寶可夢保冷袋限定組」全聯獨家皮卡丘設計款，售價99元，全台限量2萬7000盒；「麗滋海鹽焦糖口味三明治餅乾」，售價68元，全聯獨家限定口味，全台限量1萬7280盒；還有「OREO海鹽焦糖口味夾心餅乾」40元有找。

▲▼全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定（圖／業者提供）

▲「OREO海鹽焦糖口味夾心餅乾」40元有找。（圖／業者提供）

另外city’super超市獨家引進日本北海道巧克力ROYCE’，近日也推出「補班小確幸」快閃優惠，只要身分證字號符合「9、2、6」任一數字，出示身分證，即可享任選2盒20入醇巧克力460元；任選2盒洋芋片巧克力799元；任選2盒生巧克力899元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治
快訊／國道3號軍用休旅、小貨車追撞　5軍人緊急送醫
考研究所「怕性慾影響學習」　陸男大生在學校自宮！
傳LINE嬌喊「水就一直流」附裸照撩人夫　正宮出招她慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三倍券亮出來！內行人激推全台週年慶、星級餐廳　33折爽吃夢幻大餐荷包不縮水

全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定

2021手帳展線上開跑　海外品牌首次全數提前開賣

【廣編】和好友一起敬失敗！茶裏王與餐酒館跨界合作5款零酒精微醺特調搶先曝光

周六補班不憂鬱！超商優惠懶人包「咖啡買1送1、點心第2件6折」

準備怒吃夜市、逛爆商圈！台北饗樂遊抽獎送優惠　防疫攻略助興安心瘋玩

民眾憂「新制上路」買不到口罩　康是美、屈臣氏盒裝現貨供應

「新外商」成效卓越　攜手萊爾富推出「萊新北好物讚」預購DM

年度最炸實驗室　拆解雪莉炸彈　震撼準金曲歌王味蕾

高雄人衝！萊潔「蜜光橘」口罩16家藥局晚間7點開賣　每店限量40盒

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

三倍券亮出來！內行人激推全台週年慶、星級餐廳　33折爽吃夢幻大餐荷包不縮水

全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定

2021手帳展線上開跑　海外品牌首次全數提前開賣

【廣編】和好友一起敬失敗！茶裏王與餐酒館跨界合作5款零酒精微醺特調搶先曝光

周六補班不憂鬱！超商優惠懶人包「咖啡買1送1、點心第2件6折」

準備怒吃夜市、逛爆商圈！台北饗樂遊抽獎送優惠　防疫攻略助興安心瘋玩

民眾憂「新制上路」買不到口罩　康是美、屈臣氏盒裝現貨供應

「新外商」成效卓越　攜手萊爾富推出「萊新北好物讚」預購DM

年度最炸實驗室　拆解雪莉炸彈　震撼準金曲歌王味蕾

高雄人衝！萊潔「蜜光橘」口罩16家藥局晚間7點開賣　每店限量40盒

他懸崖攀岩…下秒「巨石墜落」切斷繩！　墜45公尺高空慘死

房思瑜練出「前凸後翹」曲線　Dora慘被馬踹留陰影

被鍾小平質疑作假帳、揚言赴地檢署舉發　北農：預約交易有紀錄　

水槽丟清潔錠！幾天後一拉「生命茁壯了」他傻眼：抗壓性還比我好

新台幣收盤貶值1.02角　收在29.318元

肋骨根根分明！等嘸觀光客「瘦成皮包骨」　奈良鹿出現鹿餅成癮症

用防彈背心抗病毒？美軍方被爆挪用10億抗疫經費購軍備

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

門口都是鞋！惡鄰「3層鞋架x3不夠」還佔樓梯間　照片曝光超猖狂

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

消費熱門新聞

康是美、屈臣氏盒裝口罩現貨供應

全聯兒童口罩丹寧、酷黑量超少

全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」

萊潔蜜光橘口罩高雄16家搶先開賣

中華電信揪你來門市五月天拍拍樂

周六補班不憂鬱！超商咖啡買1送1

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

清水模設計「湘菜餐廳」

全聯開賣6款全新OREO聯名甜點！

夜市大啖經典＋創新小吃　消費滿額還送解膩國民飲品

年度最炸實驗室　震撼準金曲歌王

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

把家變健身房！Wondercise動起來

台南限定！漢堡王「加糖漢堡」只賣4天

更多熱門

相關新聞

全聯兒童口罩丹寧、酷黑量超少

全聯兒童口罩丹寧、酷黑量超少

全聯今（23）日首次開賣中衛新品「兒童醫療口罩」，分別有丹寧牛仔、酷黑2種特殊時尚顏色，不少爸媽一早就前往門市幫小朋友買時尚配色口罩，全台卻僅有5縣市能買到，引起網友不滿，對此全聯則回應：「後續會再盡力滿足消費者需求。」

台北全聯在地下室！台南哥「活20年沒看過」

台北全聯在地下室！台南哥「活20年沒看過」

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」

人妻到全聯挑食材做宵夜　一端出來形狀母湯

人妻到全聯挑食材做宵夜　一端出來形狀母湯

全聯棉棉博覽會5折起！200款衛生棉大集合

全聯棉棉博覽會5折起！200款衛生棉大集合

關鍵字：

OREO全聯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面