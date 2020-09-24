全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」！焦糖海鹽混搭期間限定

▲全聯再度開賣6款全新「OREO聯名甜點」，其中「焦糖鹽之花乳酪」巧妙運用鹽之花融合焦糖，搭配OREO經典巧克力餅乾底層，售價119元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯再度與知名餅乾品牌OREO合作，推出6款全新聯名甜點，主打「焦糖海鹽」混搭鹹甜多層次風味，以香濃的焦糖醬與微鹹海鹽巧妙融合，在9/25~10/15期間限定開賣，預計吸引一波甜點控納入必買清單！

全聯We Sweet 在2019年首度與OREO合作，推出9款創意聯名甜點，以放大版「OREO夾心餅乾巧克力布朗尼」最具話題聲量，備受網友喜愛，整檔活動的系列商品28天就創下超過7700萬元的業績；而看好消費者對OREO的喜愛，今年9/25~10/15再度推出「We Sweet X OREO焦糖海鹽遊樂園」6款新品。

▲宛如迷你OREO夾心餅乾的「焦糖海鹽布朗尼」，售價99元。（圖／業者提供）

6款聯名混搭風甜點，皆以香濃的焦糖醬與微鹹海鹽巧妙融合，包括宛如迷你OREO夾心餅乾的「焦糖海鹽布朗尼」，以焦糖海鹽奶油慕斯包裹著 OREO餅乾碎片，外型可愛吸睛而口感紮實。「焦糖海鹽戚風蛋糕」則以酥脆OREO餅乾碎加入巧克力湯種蛋糕中，內夾苦甜焦糖醬與濃郁的焦糖慕斯，上層再以雙色鮮奶油裝飾，是姊妹們慰勞心靈的小確幸。

▲「焦糖海鹽戚風蛋糕」以酥脆OREO餅乾碎加入巧克力湯種蛋糕中，售價79元。（圖／業者提供）

「焦糖鹽之花乳酪」擁有香濃乳香風味，厚實中有一抹純淨與清爽，巧妙運用鹽之花融合焦糖，鹹味圓潤輕柔，搭配OREO經典巧克力餅乾底層，是款優雅與創意兼具的巧作。「焦糖海鹽千層」有軟嫩的巧克力千層餅皮，搭配焦糖海鹽鮮奶油、雙層OREO巧克力餅乾內餡，淋上焦糖海鹽巧克力醬，鹹甜多層次。

▲焦糖海鹽千層，售價99元。（圖／業者提供）



「焦糖海鹽乳酪慕斯」是OREO餅乾搭配海鹽焦糖慕斯、生乳酪慕斯，多道工法製成，淋上獨家特製海鹽焦糖醬，翻玩甜點新滋味。而「焦糖海鹽蛋糕捲」讓一直是人氣好物的捲類蛋糕，又多了一款風味新選擇，值得甜點控納入必買清單。

▲焦糖海鹽乳酪慕斯，售價99元。（圖／業者提供）

▲焦糖海鹽蛋糕捲，售價79元。（圖／業者提供）

除了甜點，活動期間買OREO、RITZ全系列商品任一件，加購We Sweet麵包、甜點任一件現折5元（不累折）。另外推出「奧利奧寶可夢保冷袋限定組」全聯獨家皮卡丘設計款，售價99元，全台限量2萬7000盒；「麗滋海鹽焦糖口味三明治餅乾」，售價68元，全聯獨家限定口味，全台限量1萬7280盒；還有「OREO海鹽焦糖口味夾心餅乾」40元有找。

▲「OREO海鹽焦糖口味夾心餅乾」40元有找。（圖／業者提供）



另外city’super超市獨家引進日本北海道巧克力ROYCE’，近日也推出「補班小確幸」快閃優惠，只要身分證字號符合「9、2、6」任一數字，出示身分證，即可享任選2盒20入醇巧克力460元；任選2盒洋芋片巧克力799元；任選2盒生巧克力899元。

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