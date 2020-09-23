中衛兒童口罩丹寧、酷黑量超少！爸媽搶不到怒　全聯：會盡力滿足

▲全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」，全台525家門市限定販售。（圖／全聯提供）



記者陳涵茵／台北報導

全聯今（23）日首次開賣中衛新品「兒童醫療口罩」，分別有丹寧牛仔、酷黑2種特殊時尚顏色，不少爸媽一早就前往門市幫小朋友買時尚配色口罩，全台卻僅有5縣市能買到，引起網友不滿，對此全聯則回應：「後續會再盡力滿足消費者需求。」

▲全聯僅5縣市開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」引發網友不滿。（圖／記者許靖騏攝）



此次僅在新北、新竹、台中、台南、高雄5縣市買得到，共525家門市限量販售，許多網友起了大早卻買不到，紛紛在臉書留言表示「為什麼排擠其他縣市！」、「我住在邊緣城市⋯⋯」、「雙北、新竹、台中、台南、高雄以外都是次等公民、次等的全聯顧客嗎？」，更有民眾跑了3間都沒有買到，有店家透露僅到貨少量6包、甚至僅有3包的情況，但也有民眾表示門市開賣15分鐘依然順利買到，各縣市搶購狀況不一，對此，全聯則回應依照各門市為準，無法透露實際開賣數量。

▲全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」。（圖／全聯提供）



針對限定門市開賣引發網友不滿，全聯回應，「中衛口罩數量有限，但門市還有販售其他廠牌口罩，後續也會再盡力滿足消費者需求」，查詢販售門市可至全聯官網。

▲全聯開賣中衛兒童口罩。（圖／全聯提供）

另外，中衛近也推出特殊色「國慶口罩」，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年國慶禮賓袋內，除「防疫禮盒」外，還有實用且具設計感的紳士帽、口罩、濕紙巾等，市價約新台幣600元，預計國慶大會現場發送1萬份給受邀的來賓，只送不賣。

▲▼中衛的國慶口罩。（圖／國員會提供）