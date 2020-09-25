狂搖3個月大兒釀顱內出血...狠母辯「沙發滾下」　一審無罪

▲法官一審宣判該名母親無罪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本岐阜縣2016年一名出生僅3個月的男嬰疑似因遭母親虐待、猛烈搖晃後，出現急性硬腦膜下血腫，而該名母親淺野明音也因傷害罪遭到起訴，岐阜地方法院25日一審宣判淺野無罪。據悉，被告律師主張「孩子是從沙發上掉下來才會受傷」，對此法官認為，「無法排出從沙發上掉落的可能性」，因此判定無罪。

根據《朝日新聞》報導，起訴狀寫道，被告淺野明音2016年5月24日上午11時45分至下午4時30分內，疑似在家中對出生僅3個月的長子進行「劇烈搖晃」，導致兒子出現無法恢復的急性硬腦膜下血腫，傷勢嚴重，至今仍無法自主呼吸，仍住院治療中。

檢方認為，該名男嬰出現硬腦膜下血腫、網膜出血、腦水腫「嬰兒搖晃症候群（SBS）」的3種典型症狀，因此懷疑男嬰的母親涉嫌虐待。檢察官主張，這些症狀是因被告劇烈地搖晃被害人的頭部才會造成的。然而對此，被告方則主張無罪，律師表示「男童是從沙發上滾下來，摔到頭部才會受傷。」

岐阜地方法院25日一審宣判，由於無法排除男嬰從沙發上滾下來致傷的可能性，且沒有其他施虐證據，因此判處淺野明音無罪。事實上，近年來SBS的認定陸續出現爭議，因此相關刑事案件中，出現無罪判決的結果也越來越多。

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