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創新技術博覽會展出30項新農業　專家研發動物疫苗提升豬隻抗病力

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▲▼「2020台灣創新技術博覽會-永績發展館」台北世貿中心展覽大樓1樓展出。（圖／記者許展溢攝）

▲▼「2020台灣創新技術博覽會-永績發展館」展出7部會各具代表性技術。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

「2020台灣創新技術博覽會-永績發展館」今（24日）在台北世貿中心展覽大樓1樓展出，農委會副主委陳駿季代表致詞表示，此次涵蓋資源、能源和生命三大永續，展出7部會各具代表性技術，更邀請10家國際機構，盛大呈現農業、綠能及循環經濟等高端技術。

今年「永續發展館」繼續由農委會統籌，環保署、經濟部工業局及能源局、國營會、原能會及勞動部等7個機關合作辦理，並以「新農業」、「綠能科技」、「循環經濟」及「職場安全」4大展示主題，共同展示120項創新科技，另展館特別規劃亮點技術區，透過「資源永續」、「能源永續」、「生命永績」意象方式展出7部會之代表性技術。

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▲▼「2020台灣創新技術博覽會-永績發展館」台北世貿中心展覽大樓1樓展出。（圖／記者許展溢攝）

▲▼家畜所藉由高力價、高品質動物疫苗提升豬隻抗病能力。（圖／記者許展溢攝）

▲▼「2020台灣創新技術博覽會-永績發展館」台北世貿中心展覽大樓1樓展出。（圖／記者許展溢攝）

陳駿季說，該專館國際區特別邀請日本、德國、法國、丹麥、荷蘭、新加坡及馬來西亞等共計10家國際機構，同步於會場展示農業、綠能、循環經濟及智能科技相關技術、高端分析儀器及產品。農委會部分展示30項創新科技，規劃「農業新典範」、「農業安全體系」、「農業行銷力」等3大技術專區，共展示30項具商品化潛力的科技研發成果。

其中家畜衛生試驗所研發的「豬瘟組織培養疫苗量產技術」是將原有豬瘟組織培養疫苗之製程進行改良，並且開發可即時監測之系統，相較舊有製程提升疫苗力價30-100倍。我國現行豬瘟組織培養疫苗檢驗標準合格力價為103.5TCID50/劑量，本製程改良後的疫苗力價可達105.0~5.5 TCID50/劑量，藉由高力價、高品質動物疫苗提升豬隻抗病能力。

▲▼「2020台灣創新技術博覽會-永績發展館」台北世貿中心展覽大樓1樓展出。（圖／記者許展溢攝）

▲陳駿季代表致詞表示，此次涵蓋資源、能源和生命三大永續。（圖／記者許展溢攝）

另外，水試所開發的「全魚利用技術」，針對帶皮魚肉、中骨、內臟和魚鱗等研發10項加工技術，除魚鰓外，步留率與魚體可利用率幾已達100%，大幅減少廢棄物之產生。台東場歷經10年所選育之番荔枝（釋迦）新品種「台東3號（綠寶）」具大果及高果肉糖度之特性，配合產期調節技術可1年兩收，落果及採後裂果率低，極具外銷潛力。苗栗場歷時5年由200多株菌篩選出稲草速效分解菌，可快速將粗稻桿7天內完全分解，開發成液態水解液，只要在水田入水口滴灌，每分地5-10分鐘完成施放，省工又方便，農民不用放火燒稻草，避免空汙及，且施用1年後可增加3-5%肥效，每公頃可節省基肥肥料費及施肥工資約4000元。

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