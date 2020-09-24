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貧姊弟40元換溫飽！尋暖心牛排館回饋　老闆娘婉拒：回來看我就好

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▲▼南投聞吔香火鍋牛排館。（圖／翻攝Google map）

▲南投聞吔香火鍋牛排館老闆娘善行被網友廣為流傳。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友在臉書社團「南投人聊天室」PO文，表示要尋找小時候一家牛排館報恩，貼文一出引起許多人分享。而該牛排館老闆娘也真被找到，她說對於網友要回饋的20份排餐的錢「心領了」，只希望「她們能回來看看我就好」。

洪小姐PO文指出，小時候因爸爸早逝，媽媽一人要扶養3個小孩，一天只有100元的伙食費，她都會帶弟弟走到這家牛排館，一起點一份40元鐵板麵，「主要是想去那喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽」。後來老闆娘注意到了，都會多給麵包跟冰棒。

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▲▼網友在臉書發文透露老闆娘暖心。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）

▲網友在臉書發文透露老闆娘暖心。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室）

洪小姐說，後來長大想回饋20份排餐的錢，於是發文尋找。根據《自由時報》報導，洪小姐透露，父親在她3歲時就過世，母親獨自帶著她跟弟弟生活，還因受騙身上錢有限，一天只有100元飯錢。洪小姐說，當時只有牛排館老闆娘不會嫌棄他們錢不多，或是藉故說要打烊趕人，甚至還會加麵、多給麵包、冰棒。

洪小姐透露，小時候對這些事情都不以為意，長大後才知道老闆娘的有多暖心。最近跟弟弟、阿嬤聊到這段往事才想要找牛排店老闆娘，並回饋20份排餐的錢報恩。不過老闆娘得知婉拒，表示對於洪女的好意「心領了」，只希望有空回來看看她。對此洪女還是會撥空到牛排館親自道謝，並送個紅包、禮盒表達當年謝意。

 

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