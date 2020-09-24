C300酒駕貼壁炸隧道！9氣囊全爆成輕傷關鍵　「他真是天公仔子」

▲賓士C300失控衝入對向車道，撞斷一排鋼製護欄。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名42歲陳姓男子酒後開著百萬賓士C300行經康樂隧道，高速失控撞壁宛如「炸隧道」，整輛車成了一團廢鐵。車內9顆安全氣囊第一時間同時爆開，也讓駕駛僅受輕傷。修車師傅看了車輛慘況直呼，「他真的是天公仔子！」專家也提醒開車上路保命三關鍵。

據了解，23日清晨4時許，陳男由大湖往康樂街方向行駛，在康樂隧道右彎時衝到對向車道，接著撞破護欄、開上牆壁，與地面保持90度繼續往前行駛約200公尺，轎車右側車身撞掉一排護欄，最後被卡住動彈不得。

由於現場地面流滿機油，散落大量車體及護欄碎片，警方第一時間進行交管避免車輛駛入，同時請求拖吊車及清潔隊到場排除。當吊車把賓士吊起時，卡在車內的鋼製護欄接連掉出，賓士車體幾乎成了一團廢鐵。

▲▼C300與地面保持90度繼續往前行駛約200公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▼C300與地面保持90度繼續往前行駛約200公尺。（圖／記者游宗樺攝）

警消人員獲報後趕抵現場，發現陳男僅受輕傷，送往內湖三總醫院救治無大礙。警方事後也對他實施酒測，其酒測值竟高達0.69mg/l，依公共危險罪依法究辦。另外，遭撞斷的護欄及滅火器的賠償費用有待釐清。

這輛C300車內前後有9顆安全氣囊，包括駕駛座和副駕駛座下方各一顆，駕駛座方向盤有一顆，除了兩邊的A柱塞滿安全氣囊，保護頭部不受撞擊，側邊也各有一顆，後座C柱各有一顆保護乘客，防止頭部、側邊撞擊，前後形成保護網。

車內的安全氣囊位置都會有標示，以這輛C300來說，除了撞擊點多半在右邊，不是在左邊的駕駛區，車內9顆安全氣囊第一時間同時爆開，也是駕駛只受到輕傷的主因。

▲▼C300炸隧道，現場滿目瘡痍。（圖／記者游宗樺攝）

汽車達人黃春林接受《東森新聞》訪問指出，安全氣囊彈開會離駕駛、乘客有一個距離，產生保護網；現在也要求乘客安全性，所以側邊有安全氣囊，後座乘客頭部上方也增加安全氣囊。

修車廠沈師傅看到車輛慘況，搖搖頭說車子鐵定要報廢，因周邊附件和車頭全毀，「應該不值得修理了啦」；且這種情況應該多少會受傷，但駕駛輕傷而已，「他真的是天公仔子！」

專家提醒，即使車內有安全氣囊可減緩衝擊力道，但開車時繫上安全帶，不要開快車，定期保養車輛才是上路的保命方法。

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！

▲▼C300成了一團廢鐵。（圖／東森新聞）

▲▼C300的9顆安全氣囊爆開成駕駛保命關鍵。（圖／東森新聞）