陽光男孩變色狼！直播主太正凍未條強壓：不要進去就好　代價出爐

▲直播主讓男客到家中試穿商品，被撲倒猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

彰化34歲的江男去年8月向一名直播主買衣服，並要求面交試穿，他藉機把對方撲倒強吻，還襲胸、摸下體，最後直播主勸說繼續這樣要提告，並在江男離開後報警。彰化地方法院考慮江男先前已有2次妨害性自主前科，依強制猥褻罪將他判刑2年。

根據判決書內容，直播主去年8月凌晨4時左右結束商品直播，收到江男私訊稱他在附近工作，約6點面交完衣服就能直接去上班，直播主知道江男經常收看頻道，又見他的臉書常發公益活動內容，有陽光形象，想著應該是個正直的人就讓他前往家中。

江男一到先問家裡是否有其他人，試穿完衣服後，看見直播主手上有傷，就趁勢拉手關心並撲倒，還說「我不會傷害你，不要進去就好」，並將她的雙手壓在頭上，開始強吻、揉胸及觸摸下體。

直播主強烈反抗後，四肢都出現瘀青，她仍柔性向對方勸說，如果讓他進屋造成遐想，很抱歉，但沒有要跟他發生關係的意思。江男聽了繼續想把對方褲子脫下，直播主再說「你這樣子我不喜歡，你要讓我討厭你嗎？」、「你這樣我可以告你性侵」，江男才離去。

直播主事後傳訊息要求江男此事別讓任何人知道，但思量幾日後，覺得被非禮很不是滋味，又傳訊息給江男問「你幹嘛親我全身，摸我全身，我手也被你壓痛了」，江男則回「你不是說不要提了」、「你想要我回答什麼」。

直播主後來去驗傷、報警，江男承認有親吻對方及摸胸，但否認有壓制她或脫她的褲子。法官考慮江男已有2次妨害性自主前科，這次又造成女方身心靈傷害，且至今並未達成和解，依強制猥褻罪判刑2年。