北市公車試辦「讓座鈴」按了全車廣播　一組要價萬元！

圖文／鏡週刊

博愛座議題近年屢屢成為討論焦點，台北市交通局最近啟動「讓座鈴」計畫，若有讓位需求者，只要按下該鈴就會啟動「讓座服務廣播系統」，以柔性勸導來達到讓座美意，預計今年12月將由台北市的仁愛幹線（原263）公車率先試用。

搭車讓座與否一直是民眾熱議話題，近年更頻傳因讓座產生糾紛的事件，也讓博愛座屢次引起討論。台北市交通局擬在今年12月推動「讓座服務系統」，在車上設置「讓座鈴」，有座位需求的民眾按下該鈴後就會全車廣播，啟動「宣導讓座服務廣播」，採取柔性勸導方式達成讓座美意。此設施預計由途經和平醫院、台大醫院、仁愛醫院捷運站的「仁愛幹線（原263）」28輛公車率先啟動試用。

根據了解，先前在桃園市試辦的「公車讓座服務系統」成效不彰，若有愛心卡、敬老卡民眾靠卡感應上車，車內會亮起讓座燈外加語音提醒，但乘客對此表示「很有壓力」，所以北市推出的「讓座服務系統」採取有需求才按鈴、柔性廣播勸導方式，讓乘客不要有壓力，且不只老弱婦孺，任何有座位需求的民眾都可以按「讓座鈴」。

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「讓座服務廣播系統」每台車粗估花費1萬多元，細部安排還在研議。交通局表示選擇仁愛幹線（原263）做試用，是因為該公車途經多所醫院，預計10月中會陸續安裝，12月會正式啟動試用，業者表示此舉是希望打造友善搭車環境，鼓勵一般位也能讓座。



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