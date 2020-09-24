韓式土司夯店Day By Day二號店開幕　推3000元包場搶網紅商機

▲韓式厚煎吐司夯店Day By Day二號店開幕，還推出「麗寶限定」的「和風重咖哩飯」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

與連鎖咖啡店85度C同集團、主推韓式厚煎土司和舒芙蕾的Day By Day，宣布進軍台中麗寶，店內採金黃色的裝潢色系，搭配工業風，為了吸引人氣，店家還瞄準網紅推出優惠活動，花3000元就能包場，讓網紅舉辦粉絲見面會，設備、餐食、甜點一應俱全。

Day By Day一號店去年底在台中市美村路盛大開幕。籌備半年，二號店在台中麗寶OUTLET二期開幕，位於D區二樓，店內可容納60~70位民眾，目前開放民眾預約包場，只要每位消費滿150元，20人以上就可享三小時免場地費，等於3000元就可以搞定一場粉絲見面會，店內還提供網美拍照必備的打卡版，亦可商借投影布幕，設備一應俱全，標榜只要人來就好，標準的好吃好拍好方便。

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▲韓式厚煎吐司夯店Day By Day二號店開幕，推出3000元包場，搶攻網紅商機。（圖／記者游瓊華翻攝）

餐點部分，除了原有的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、千層蛋糕，還推出「麗寶限定」的「和風重咖哩飯」，特價只要159元。為了搶攻商場內結伴逛街的民眾，麗寶門市特別推出套餐組合，「兩人套餐」拌拌麵任選兩口味、75元飲品兩杯，搭配唐揚雞和QQ球，特價只要499元；「三人套餐」拌拌麵任選三種口味、75元飲品三杯，炸物拼盤一份特價699元，9月23到27日開幕優惠，凡消費二或三人套餐，即送時尚環保袋一個，數量有限，送完為止。

▲韓式厚煎吐司夯店Day By Day二號店開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）