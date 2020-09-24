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準備怒吃夜市、逛爆商圈！台北饗樂遊抽獎送優惠　防疫攻略助興安心瘋玩

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▲▼台北,國旅,商圈,夜市,防疫。（圖／翻攝自台北饗樂攻略官網）

▲防疫期間國旅夯，台北市政府也設計像電玩一樣好玩的饗樂攻略網站，介紹台北各處好玩景點、好吃美食，讓民眾可以搜集闖關。（圖／翻攝自台北饗樂攻略官網，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎疫情讓出國旅遊夢碎，卻也因此讓台灣國旅大爆發，人氣景點被滿滿民眾擠爆。出門玩交通是主要考量因素，騎車雖然方便但風吹雨淋日曬，時尚妝髮容易被安全帽壓毀；開車則怕碰上塞車，玩一天半天都在車上塞得頭昏腦脹，而且名勝景點的停車位有夠難搶，更怕搶出火氣、掃了遊興。想玩得盡興又不用煩惱交通問題就到台北吧！擁有四通八達的捷運系統和密如蜘蛛網的公車，到哪裡都超方便，串連起各大具有美食文化故事的商圈和傳統夜市，從2020下半年開始一直到明年過年，還因應各種節慶推出有趣活動，完整的台北饗樂攻略讓人從秋天瘋玩到春天。只要準備好一顆玩樂的心，輕鬆搭乘便捷的大眾交通工具，一路上堅守防疫原則，就能玩得滿足又安心。

想在國內來趟旅行，但又不想再往宜蘭、台南、花東這些超夯縣市跑，渴望探索新去處的你，台北市這座「最熟悉的陌生人」會是首選。除了領跑政治經濟之外，首都台北因商業發展早且快速，累積不少多元商圈和特色產業，擁有豐富的在地美食及異國料理，傳統和現代兼容特色景點非常適合旅客前來尋寶。像是10/16～18在圓山花博公園舉辦的「商圈嘉年華」，就能讓民眾一次搜集完台北最強商圈，聚集艋舺、迪化街、士林夜市、後站華陰街、圓山、貓空、新北投、公館、愛國東路婚紗街、南昌家具街、朝陽等21處商圈，71攤好吃、好玩又好買的特色店家一字排開，還能看到精彩舞台表演、體驗趣味手作DIY，現場還有消費集點抽獎，是喜愛職人精神的旅客以及吃貨必逛。

▲▼台北,國旅,商圈,夜市,防疫。（圖／翻攝自台北饗樂攻略官網）

▲▼台北,國旅,商圈,夜市,防疫。（圖／翻攝自台北饗樂攻略官網）

▲走逛商圈嘉年華，一次了解台北各區商圈特色。

來台北可以從白天玩到晚上，夜晚行程絕不能錯過各大著名夜市，各式各樣特色小吃讓人食指大動，欲罷不能。有離觀光客最愛的永康街和台北101不遠的臨江街夜市；也有在地人推薦的寧夏夜市，白天可以先到龍山寺拜拜、走訪鑄字行、逛迪化街，復古情懷一網打盡。為了讓遊客解鎖夜市美食，北市府特別於10/15至11/30推出「臺北夜市打牙祭」活動，只要上網投票支持自己最愛的銷魂美食，就有機會以優惠價格吃到人氣票選美食；夜市現場集章也能獲得額外好康。眾人最期待的10月萬聖節、12月耶誕節也有慶祝活動。10/30～31到天母參加「天母搞什麼鬼」，小朋友可以變裝化身小小魔兵，一起踩街遊行，還能沿路討糖盡情搗蛋不怕挨罵。「2020繽紛耶誕玩台北」活動自11/27日至明年的1/3，前後時間拉長讓歡樂氣氛一路嗨到跨年，各大百貨商圈都能逛街集章，繽紛裝置最適合拍照打卡，享受耶誕浪漫氛圍。

▲▼台北,國旅,商圈,夜市,防疫。（圖／翻攝自台北饗樂攻略官網）

▲夜市是台灣特色文化，台北市同樣有許多知名夜市，邊逛邊吃氣氛自在讓民眾天天都想去。

▲▼台北,國旅,商圈,夜市,防疫。（圖／翻攝自台北饗樂攻略官網）

▲12月的耶誕節讓大人小孩都期待萬分，美麗燈飾襯托歡樂氛圍，不少人會攜家帶眷來拍照打卡，但人潮聚集防疫不能少，公共場所仍需要戴口罩、勤洗手，做好防護才能玩得更安心。

已經蠢蠢欲動、迫不及待想玩翻台北了嗎？先等等！防疫常識和行動要是沒跟上，邊玩邊提心吊膽可就一點也不好玩了。逛商圈夜市一定會大嗑美食、把玩特色商品，旅行中頻繁進出室內室外，溫差變化讓人冷不防打噴嚏；上述動作通通都會使用雙手，記得一定要勤洗手或用75%酒精消毒。踩點人氣地標、看到美麗的裝置藝術，忍不住拿出手機拍照留念，還有旅程中看時間、打電話、傳訊息全靠手機，一天不曉得被手摸過幾百遍，同樣需要75%酒精擦拭表面清潔消毒。另外出入公共場所、大眾運輸最重要的一點就是「戴口罩」，夜市商圈、表演現場人山人海，口罩就是最強隔離神物，讓自己與他人都能安心盡興地遊玩。

最後再次提醒，防疫期間謹遵勤洗手、戴口罩、正確使用其他防疫商品、均衡飲食、充足睡眠、增強免疫力6大自我防衛要點，像是以稀釋漂白水保持家庭環境乾淨、開窗保持家中通風、運動增加免疫力等，都有益身體健康，才有體力衝台北爆玩一波、留下更多美好回憶。

台北饗樂攻略官網：https://funtaipeithisway.taipei/index.php

（臺北市政府廣告）
 

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關鍵字：

台北國旅商圈夜市防疫

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