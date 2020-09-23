再添金孫「低調探望媳婦」　陳時中好開心：看照片覺得心情很好

▲陳時中再當阿公，百忙抽空探望媳婦。（圖／翻攝禾馨新生婦幼診所院長吳孟宗臉書）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中因為新冠肺炎防疫成功，成了全台最紅的人，而已經當阿公的他，昨天傳出媳婦再產下一金孫，陳時中百忙中也抽空去探望媳婦。今（23）日也在記者會上透露「再度當阿公當然很開心，偶爾看看照片覺得心情很好。」

診所院長吳孟宗21日在臉書發文還原當天現場，他說，當天中午快結束看診，診所外突然一陣騷動，護理長馬上衝進診報告「大人物來了，是阿中部長。」讓他又驚又喜，也直說「完全沒事先透露出他們與眾不同的身分地位，要的就是我們依照常規的醫療照護來就行，不用特別對待，真是感動呀！」

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吳孟宗指出，阿中部長探望完時，醫護同仁還有當日的產婦先生們，都爭相跟他留念拍照，「他也來者不拒，真是親民極了！忍不住發文記錄這神奇的一天，沒有長官的視察，只有和藹的老爸恭喜兒子、探望媳婦，再度享受當爺爺的喜悅。」

據了解，陳時中已有一名3歲孫子，他曾在節目上談到孫子就眉開眼笑，如今又喜添一名金孫。陳時中今（23）日在中央流行疫情指揮中心被問及此事，也笑說「當阿公當然很高興，偶爾看看相片覺得心情很好。」