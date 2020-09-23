iPhone SE Plus有「側邊指紋辨識」　達人曝亮點！螢幕比例再升級

▲ iPhone SE 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果新iPhone令果粉們敲碗期待，此前就有傳聞，稱iPhone SE Plus將在明年推出，最新消息透露，這款手機將採用側面指紋辨識，同時也會進一步提升螢幕佔比。

據《中關村在線》報導，知名業內人士@手機晶片達人在微博表示，此前公佈的iPad Air 4採用了側邊的指紋辨識後，蘋果也希望在一款廉價的iPhone上使用這種技術，另外側邊指紋的BOM成本至少比face ID 減少5美元，甚至更多，而新款iPhone SE Plus的螢幕佔比還更高。

▲蘋果發表會。（圖／記者謝仁傑攝）

實際上，先前外國電商Best Buy就疑似搶先上架了iPhone SE Plus的玻璃保貼產品，根據當時所釋出的資料顯示，iPhone SE Plus的螢幕尺寸應為5.5吋。

推特帳號iAppleTimes貼文則爆料指出，蘋果目前的確正在研發iPhone SE Plus，且將在2021年上市，且除了iPhone SE Plus之外，明年Apple也可能會推出iPhone 12s。

iAppleTimes也指出，一樣走平價路線的iPhone SE Plus螢幕尺寸為5.5吋LCD面板，採全螢幕設計，但螢幕正面一樣有瀏海，有可能比現階段的產品瀏海還要小，不過螢幕正面的瀏海並不支援Face ID功能，而是支援Touch ID解鎖。iPhone SE Plus將可能提供4GB RAM，搭載A14仿生晶片，這部手機預計在2021上半年問世。