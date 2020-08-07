　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／Mini LED台廠是蘋果的最愛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

專利、磊晶及覆晶封裝技術均到位，加上製造成本具優勢，蘋果新世代顯示技術產業鏈往台廠加速靠攏，即將成軍的富采投控，未來角色已不容小覷。

文／林麗雪

晶電、隆達八月七日臨時股東會將通過合組「富采投控」，國內Mini LED最強聯盟即將成軍，陸廠多年苦苦進逼，然晶電及隆達不管在Mini LED的晶粒或覆晶封裝技術，都大為領先對手一至二年，這都將成為富采投控成軍後，與全球消費性電子大廠蘋果合力打國際盃的最佳憑藉，且可期望的未來，富采投控也將會是國內技術實力不容小覷的三五族半導體電子元件廠，兩家龍頭大廠長線的投資潛力，大有可為。

Mini LED導入平板、筆電甚至是大尺寸電視趨勢成形，但市場總有雜音認為，陸廠加速追趕，台灣Mini LED廠商終究要再度面臨陸廠的殺價競爭，以致於至今，即便晶電已奪下蘋果Mini LED的訂單，且是獨家供應，但市場對今年仍無法轉虧為盈的晶電，仍興趣缺缺。

請繼續往下閱讀...

最強聯盟即將成軍

事實上，不管從Mini LED的磊晶到封裝的技術，經多年的蟄伏，晶電及隆達的技術實力較陸廠已再進階，兩家公司合組新投控，背後並有面板大廠友達撐腰，擴大終端應用出海口，面對下世代顯示技術的競爭，台廠聯盟的勝算大為提高。

晶電總經理范進雍在五月底的股東會後直言，「不敢說陸廠一定追不上來，但晶電過去幾年做了很多的努力，是大家看不到的，Mini LED的晶粒尺寸變小，要維修對面板廠來說壓力很大，晶電已經做到搭配打件的不良率僅有1ppm（百萬分之一）（相較於陸廠在傳統ＬＥＤ產品不良率的10ppm），這個系統改善就不是僅透過花錢投資設備就可以做到的。」

幾句話凸顯台廠過去幾年在高階技術的穩紮穩打。Mini LED製程雖是從傳統ＬＥＤ晶片微縮，但從最上游的晶粒到下游的封裝，各個環節的良率拉升都備受挑戰，良率牽動成本的增加，也攸關終端應用能否快速起飛放大。

其中，光是晶粒微縮的過程就是大學問。要將ＬＥＤ晶粒尺寸縮小到二○○微米以內，廠商會面臨晶粒均勻度不夠、良率不佳等問題，良率不佳最終將導致元件成本及終端修復成本都會過高，更不具成本競爭力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2103期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

T妹想幫免費宣傳…遭飯店公關咆哮「形象不符不需要」！　氣炸怒嗆：狗眼看人低

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

財經熱門新聞

重壓金融股　股利月領10萬想退休

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

獲廠商認可！陸企成功研發5nm蝕刻機

0050才第二！股民「人氣ETF排名」揭曉

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

UberEats業績成長仍遠不足填補公司虧損！　Uber財務持續失血

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油擬破24元大關」

新手超實用！製作資產配置表「4步驟」

影／張金鶚：買房不要看平均房價　「買對房」才是最重要的！

沃旭股價大漲　老謝：台積電牽動

旺宏7月營收「維持30億元水準」雙成長

更多熱門

相關新聞

先探／這些狂飆股市值大躍進

先探／這些狂飆股市值大躍進

在崩潰的經濟環境中，具適應能力的公司將受惠最多，這場新冠肺炎不僅讓全球企業市值排行重新大風吹，同時也讓台灣企業市值排行重新大洗牌。

差異化的世界　差異化的投資

差異化的世界　差異化的投資

先探／不一樣的財報股驚奇秀

先探／不一樣的財報股驚奇秀

先探／MCU廠拉貨潮不退

先探／MCU廠拉貨潮不退

美企市值驟增　靠這招保增長

美企市值驟增　靠這招保增長

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面