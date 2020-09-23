華為：美國打壓為經營帶來巨大壓力「求生存是我們的主線！」

▲華為輪值董事長郭平。（圖／翻攝華為）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為輪值董事長郭平23日在「華為全聯接2020大會」上表示，華為現在遭遇很大的困難，美國持續的打壓，給華為的經營帶來了很大的壓力，「求生存是我們的主線。」

郭平指出， ICT產業正面臨巨大的發展機會，政府和企業全面進入數字化和智能化，華為希望能和夥伴一起開創新篇章。

郭平提到，數字經濟是經濟增長的主旋律，牛津經濟研究院的報告顯示，數字經濟早已成為增長的主引擎，不僅是數字產業本身的增長，更多的是數字技術帶來的行業數字化增長，「1塊錢的數字技術投入，可以帶來3塊錢的行業數字化增長，以中國為例，去年中國數字經濟增加值佔GDP約三分之一，但是對增長的貢獻達到三分之二，來自政府和企業的數字化新需求不斷地湧現。」

▼受美國禁令影響，華為多項業務面臨挑戰。（圖／CFP）



郭平指出，在華為看來，數字經濟的基礎是聯接和計算，5G、物聯網是聯接技術；雲、AI代表計算技術，「摩爾定律大家都很熟悉，算力隨著時間的推移，變得更加強大而且價格低廉，梅特卡夫定律告訴我們，網絡的價值隨著聯接數的增加而倍增，聯接的密度乘以計算的精度，就是數字經濟的強度，聯接和計算的融合將改變交通、金融、能源等各行各業，為社會創造出新的價值。」

郭平表示，在做強供應鏈方面，華為倡導與供應商共同成長，共享收益，將持續投入力量提升夥伴能力，同時保障夥伴獲得合理收益，與夥伴一起共同成長。

郭平指出，華為將繼續聚焦做好聯接、計算、雲、AI等產品和服務，「我們發電，夥伴們做電氣化，大家一起努力，為客戶創造價值，一起實現商業成功。」

郭平還說，華為還將在基礎創新、標準、人才、社會責任等更廣泛的領域，和全球夥伴一起合作，為全球客戶提供優質的產品和服務。