影／馬英九憂「政策錯誤千萬人頭落地」　朱立倫：對岸要節制

記者羅婉庭／新北報導

大陸外交部發言人汪文斌日前提出沒有「海峽中線」的說法，且近日共機不斷擾台，前總統馬英九則說，政策錯誤的話，恐怕會有千萬人頭落地。對此，前新北市長朱立倫23表示，台海當然有中線，對岸一定要節制，這樣子的作法，讓台灣民眾感到不安，是非常不友善的作法。

朱立倫上午出席永和區義剪、義診活動前受訪表示，在美中對抗的過程當中，大家要相互節制，因為太過挑釁、很可能會擦槍走火，最後受害的可能就是台灣，所以在美中對抗的過程當中，希望大家能夠相互節制，畢竟對於國家的安全，大家立場都是一樣的。

中共軍機不斷越過海峽中線，兩岸情勢升高，前總統馬英九表示，過去兩國論等衝突時，大陸都沒越過海峽中線，直到今年蔡英文總統連任才開始；他說，九二共識可以同時處理主權和定位問題，仍有必要性，否則一旦政策錯誤，千萬人頭落地。

馬英九昨天至中正大學演講「兩岸關係與台灣安全」，他表示，不認同陸方所說海峽中線不存在，因海峽中線仍有其意義，當初是美國協防台灣所設的的一條線，一直很平順。

馬英九表示，前總統李登輝於1999年接受德國之音訪問，提出特殊國與國關係，就是所謂兩國論，中共當時派軍隊從岸邊出去15浬，但對中線基本上仍尊重；越過中線，是今年蔡英文連任才開始。

馬英九說，現在蔡英文為處理兩岸關係，開放美豬、讓美國高級官員來台，骨子裡都是為了美國總統川普選舉。川普根本不管牛肉、豬肉，只是有機會就戳大陸一下，希望台灣跟他們站在一起，但台灣要當橋梁，不要當人家的棋子，做棋子不會受人尊敬。





▲朱立倫重陽敬老義剪義診活動。（圖／記者宋良義攝）