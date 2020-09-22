徵用前再推一色！「蜜光橘」口罩9/24絕美開賣　販售通路一次看

▲萊潔「蜜光橘」醫療口罩。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然疫情稍有和緩，但防疫工作仍要做好做滿，許多民眾在戴口罩的同時，也不忘顧及美觀。政府9月24日即將全數徵用國產醫療用口罩，為了滿足民眾追求時尚的渴望，貴為國家隊成員的萊禮生醫趕在徵用前，推出「玩色．蜜粉系列」的蜜光橘口罩，將於24日在丁丁藥局首賣。

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▲此款口罩將於24日起，陸續在各大通路開賣。（圖／萊禮生醫提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，24日起，政府將全數徵用國產醫療用口罩，如果民眾想要購買雙鋼印口罩，目前暫時只能透過實名制的管道購買。因此，萊禮生醫趕在全面徵用前，推出最後一個新品色；萊潔「蜜光橘」醫療口罩有別於先前的淡橙橘，從布料到耳繩皆透出淡淡的橘光，戴上後便能散發出慵懶卻優雅的氣質。

萊潔「蜜光橘」口罩24日將於全台丁丁藥局首賣，一盒50入裝，定價399元，後續消息也將公布於丁丁藥局的粉絲專頁。此外，萊爾富門市、佑全藥妝、札幌藥妝、維康醫療用品、墊腳石書局也將陸續開賣，詳細銷售情形仍依通路公告訊息為準。

▲▼「蜜光橘」口罩的布料與耳繩都是浪漫的淡橘色。（圖／萊禮生醫提供）

＞＞其他販售資訊如下：

愛買：

23日早上11點將於全台15家門市獨家開賣「成人用青花瓷口罩」，共有「嫣然」和「綻放」2種花色；一盒30入裝，定價299元，每間分店都各限量200盒，每人限購一盒，售完為止。

淘寶台灣：

即日起至25日上午11點會依序開賣各色善存醫用成人口罩，售價均為509元。另外也將於23日下午4點開賣中衛「天空藍」醫療口罩，一盒50入，售價300元；24日下午4點則會開賣中衛「櫻桃紅」醫療口罩，同樣一盒50入，售價300元。

美廉社：

全台730家門市（持有藥商執照門市）即日起至27日會限定發售匠心及南六的醫用口罩，每盒皆50入裝，民眾只要於美廉社單筆消費滿200元，即可以259元的價格加價購口罩一盒，消費滿400元則可加購兩盒，每人限額兩盒，詳細情形依各門市公告為主。