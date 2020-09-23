明星小學「不倫校長」回應！高調偷情小三曬照　緊張問：拍到什麼

▲4年前兩人曾共赴香港過聖誕節和跨年，小玉自拍時柯文賢也意外入鏡，這段地下情可說談的敲鑼打鼓。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

58歲的台北市敦化國小校長柯文賢，被爆料和小孩同學的家長小玉（化名、38歲）大搞不倫戀，時間長達4年，而小三明知柯文賢是有婦之夫，但每每出遊總會在自己的臉書和LINE上瘋狂傳照片、影片，向友人和同事炫耀，敲鑼打鼓的高調行徑，令親友也看不下去。

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「小玉和柯文賢搞外遇，作風一直很高調，親朋好友、同事都知道她們的事。」自稱柯文賢原配友人的小芸（化名）說，小玉明知柯文賢是有婦之夫，竟然還不顧社會眼光跟他（柯文賢）在一起，每次出遊，還故意在自己臉書和LINE上發文、發照片大曬恩愛。

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本刊調查，今年暑假期間，柯文賢拋妻棄子，帶著小玉享受4天3夜自駕行。2人一路往南，直奔墾丁入住五星級夏都飯店，看到海灘無敵美景，小玉不斷自拍美照，接著上傳到LINE最新動態，寫著「超漂亮的景」，向同事和朋友炫耀。

這趟「偷情之旅」，2人從台北殺到墾丁，再從台東一路玩到花蓮。途中，小玉還很貼心幫忙開車讓柯文賢稍作休息，而坐在副駕駛座的柯文賢也不忘幫忙掌鏡紀錄小玉開車模樣，而小玉又將這段影片上傳，也成為兩人偷情鐵證之1。

本刊調查，4年前當時小玉和柯文賢剛交往時，就曾一起到香港慶祝耶誕及跨年，1張標註在蘭桂坊的照片裡，她頭上戴著發光鹿角髮箍開心自拍，一旁的柯文賢也毫不避諱的入鏡；不只如此，小玉和家人在2019年8月20日同遊澳門、入住超高檔5星級銀河酒店，也有柯文賢的身影，2人的偷情足跡早已遍布海內外。

▲今年暑假期間，柯文賢拋妻棄子帶著小玉出遊4天3夜，小玉沿途拍照上傳社群平台，柯文賢還有拍下小玉開車的模樣，這影片也在社群平台上看的到。

對於偷吃外遇一事，本刊致電敦化國小校長柯文賢，他表示和女方是在4年前1個場合上認識，兩人關係很正常，而且妻子也知道該名女性友人；「我跟她（小玉）是普通朋友，出去都是商量事情。」他同時澄清，暑假的南部之旅，確實是開自己的車子出遊，但並非兩人同行，還有其他友人，不過柯文賢卻頻頻反問記者有拍到什麼。

遭指為小三的小玉，記者致電多次都未接聽，僅以簡訊回覆表示「請不要打擾我的生活，您想知道的任何訊息都與我無關。」

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