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驚見雙立筊！醫學系正妹2度街頭救人　嬤求媽祖保佑孫女留學現神蹟

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲翁彩慈曾救回因心肌梗塞倒下的患者一命。（圖／翻攝自臉書）

記者崔子柔／綜合報導

今年從高雄醫學大學畢業的翁彩慈立志要成為醫生，前往歐洲攻讀醫學系，她的阿嬤王美月因為擔心國外疫情嚴峻，到平時做志工服務的五甲龍成宮祈求保佑，擲出神奇的「雙立筊」，連台灣媽祖聯誼會成員全國各地各大廟宇看了都嘖嘖稱奇。

根據《自由時報》報導，翁彩慈從高醫大醫務管理暨醫療資訊系畢業，去年2月她在愛河逛燈會時，碰上台中賴團鴨肉油飯徐姓攤商突然心肌梗塞，一度停止呼吸心跳，她跪地幫忙CPR急救20分鐘，順利救回徐男一命，事後才發現把自己膝蓋也磨破了。

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翁彩慈上月又在前鎮區碰上1機車騎士被撞倒，因騎士顱內出血無法進行CPR，她先清除傷者口中異物使其呼吸道通暢，並趕緊報警送醫。

翁彩慈去年上了「完全改變」課程，被「任何一種行業都有其意義與價值，但沒有任何一種行業比改變人們的生命來得更有意義」這句話深深打動，再加上2次街頭救人的經歷，讓她決心前往歐洲攻讀醫學系，但國外疫情仍未減緩，家人都非常擔心她的安危。

9月14日~~ 信徒擲出立筊

五甲龍成宮發佈於 2020年9月16日 星期三

▲五甲龍成宮發文紀錄罕見「雙立筊」。（圖／翻攝自臉書）

76歲的阿嬤翁王美月7年來都在五甲龍成宮當志工，每天清晨4時左右就到廟裡擦佛燈，2個月前就曾因孫女要出國讀書時向五甲媽請示，當時受到攔阻，但近日再度請示就擲出「雙立筊」，讓她相當雀躍，認為是神明會保佑孫女平安歸國。

主委鄭振成表示，要擲出「立筊」就已經不容易，「雙立筊」更是比中樂透還難，連台灣媽祖聯誼會成員全國各地各大廟宇看了都說從來沒看過，「是難得一見的神蹟」。

翁母劉慧娟說，彩慈個性善良，又因為救人激發使命感，才再苦讀考醫學系，希望幫助更多人，衍生出阿嬤幫她求神保平安，擲出雙「立筊」的神蹟，現在彩慈已平安抵達歐洲準備就學事宜，一切都是冥冥中註定，鼓勵大家行善。

▼翁彩慈已順利前往歐洲。（圖／翻攝自臉書）

翁彩慈發佈於 2019年12月20日 星期五

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