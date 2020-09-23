花蓮天狗岩消失多年又出現！　山友輪流踩晃動恐塌「別讓它消失」

▲許多民眾會站在天狗岩上拍照。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮秀林鄉海鼠山上的「天狗岩」在日治時期被視為軍事重地，2015年重新被發現後，吸引絡繹不絕登山客朝聖，攀上岩石上留影。但有山友發現，最近天狗岩出現鬆動，除了危險也擔心崩毀，呼籲山友不要攀登，遠看就好。對此，太魯閣國家公園管理處也將視天候狀況，派人上山勘查，了解是否需要管制或做其他處理。

文史工作者葉先生接受《東森新聞》訪問表示，本來天狗岩上是沒其他重物，「可是突然之間大家一下子輪流在上面踩，那對岩石來講當然會造成壓力」，愛護天狗岩最好的方法就是遠觀就好，不要站在上面，以免對天狗岩造成負擔。

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▼葉先生呼籲遠觀天狗岩就好。（圖／東森新聞）

天狗岩其實是因形狀像極了天狗鼻，葉先生說，它的歷史得從日治時代開始說起，在20世紀初期被發現，可是後來消失了很多年，「大家都不知道它在哪裡」，到了2015年才又被登山客發現。

葉先生也在臉書發文呼籲，這5年間天狗岩飽受登山客摧殘，最近有山友發現，僅止一人走上天狗岩欲拍照時，天狗岩竟開始晃動，「若再不節制，天狗岩將很快受損崩塌，就此毀在我們的手中。」

葉先生說，「請大家日後攀登海鼠山，不要再登上天狗岩，就讓她以最自然的姿態呈現，不要再站到天狗岩上拍照，遠遠地看著天狗岩就好，千萬拜託，不要讓天狗岩消失在我們這一代。讓之後的人們，永遠都可以看到天狗岩。」對此，太管處近日也會上山勘查，了解是否需要管制或做其他處理。