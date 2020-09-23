微整型注射針劑安全　慎選優良醫師與診所

▲微整型注射針劑，務必慎選優良醫師與診所，才能確保療程安全。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者浦靖祤／台北報導

許多愛美女性會透過醫學美容，讓自己變漂亮，不用動刀的微整形雖然快速安全，但醫師提醒，任何針劑注射只要操作不當，還是會有風險，不可不慎！

▲微整型針劑注射若操作不當將增加風險，愛美人士必須慎選診所和醫師。（圖／記者楊詩益攝）

林上立醫師表示，一般在做微整形時，治療的目標大部分都是在皮下組織，或是靠近骨架的位置，最不希望遇到的狀況，就是血管內注射，比較輕微的影響通常是局部的皮膚會有一些瘀青、丘疹，或是小小的潰爛，比較嚴重的是填充物進入到較大的血管，就會造成動脈阻塞，有可能會有失明風險。

林上立醫師指出，「其實所有的產品都有機率，在2015年的研究統計顯示，第一名是脂肪的注射，第二名是比較大分子的玻尿酸注射，其次是膠原蛋白。乳酸類的排名比較後面一點，因為它是水狀的，比較不會有大體積塞住血管的風險。

▲臉部填充物血管內注射風險，眉心部位最危險。（圖／記者楊詩益攝）

研究也指出臉部注射最危險的位置，依序是眉心部位（38.8%），再來是鼻子（25.5%）、法令紋（13.3%）和額頭（12.2%）。使用注射針劑導致的醫療風險雖然很罕見，但要如何自保才能降低風險。

林上立醫師說明，並不是上述位置都不能注射，而是在治療這些位置的時候，就必須謹慎的用特殊的方式，去避開這些風險。消費找最重要的，應該要先認清楚治療使用的產品是什麼，還有它的來源，因為市面上產品種類琳瑯滿目，同一種產品也不見得是來自代理商或是原廠，所以這個部分的確認，在治療前要很清楚。

▲醫師建議消費者在進行微整型前，要先認清楚治療使用的產品還有來源，並選擇合法的診所與專業醫師。（圖／記者楊詩益攝）

醫師提醒，進行醫美療程前，除了確認產品安全及合法性，最重要的，還是要尋找經驗豐富、技術佳的專業合格醫師以確保療程安全。