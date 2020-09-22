後疫情時代教育變革　中原大學打造全球第一間Hybrid複合教學

▲中原大學攜手ViewSonic打造全球第一間Hybrid複合教學。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情造成全球經濟重大挑戰，高等教育更是如臨大敵。中原大學深知「數位學習」是未來的趨勢，為兼顧實體課程與遠距教學之品質，22日宣布與ViewSonic優派國際公司合作「天涯若比鄰」計畫，攜手打造全球第一間ViewSonic Hybrid Teaching Classroom複合教學教室，並以「學生學習」為本位的理念下，落實教育新願景。

中原大學校長張光正表示，新學期開始，仍有部分境外學位生因為班機安排或是檢疫規定，無法如期進入教室上課。為了兼顧每位學生的受教權，中原大學積極尋求最合適的教學方案並建置友善的數位教學環境，讓老師能輕鬆授課、學生學習無落差。

全球首間ViewSonic Hybrid Teaching Classroom，結合中原大學豐富的線上教學經驗與ViewSonic專精的教育科技，打造出可同時兼顧實體教學與遠距教學所需的軟硬體設備，讓課堂、遠距不再二分，真正做到教學的「天涯若比鄰」。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良表示，全球許多老師都面臨有部分學生在課堂，另有一部分學生分佈在他處，甚至在其他國家的情況。ViewSonic推出myViewBoard 數位教育平台，以因應全球教學現場面臨的新挑戰。「教學已從平面走向立體，可同時實現現場課堂及線上遠距的複合式教學將是學生學習效果得以延續、進步的模式，也是未來學校教學品質勝出的重要一環。」

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