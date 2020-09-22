7歲妹悲吐「我想死」！醫一看傻了...「肺部萎縮、內出血」全身都傷

▲虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃心瑀／綜合報導

墨西哥7歲女孩亞茲（Yaz）8月21日時，因為全身多處受傷入院，而她竟然開口向醫生表示，「我想死…不想回家父母身邊」，小小年紀卻吐出這樣的字句，讓許多人感到十分震驚；經了解後發現，亞茲的父母不僅會虐待小孩，叔叔還性侵她，讓她生不如死。

綜合外媒報導，亞茲上個月被送往墨西哥普韋布洛（Pueblo）的一間醫院，一名鄰居看不下去她遭受虐待，才緊急將人送醫治療；檢查出來發現，她除了有內出血的狀況，肺部萎縮、背部有燒傷傷痕、手上有被香菸燙過的痕跡，以及遭受性侵的現象。

醫生稱，亞茲向他們表示自己想要死掉，不想回到父母身邊再繼續遭受虐待。此前，亞茲已經多次出入過醫院，2月時曾因媽媽造成腿部割傷入院，4月則是因為腸損傷需要進行手術。目前警方除了調查亞茲的案件，同時也重啟調查她於今年6月死去的3歲妹妹，據悉死因為意外窒息。

報導中指出，亞茲的父母分別被指犯下有家庭暴力和儀器兒童罪，而亞茲的叔叔則被指控性侵。婦女維權人人士Frida Guerrera表示，若是當局從1月份就開始注重該類事件，那亞茲極有可能躲過第一次被性侵的經歷，現在就不會住在醫院，她的妹妹也不會死去。