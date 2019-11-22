阮光民《用九柑仔店》原畫展！「返鄉」斗六市立繪本圖書館展出

▲阮光民《用九柑仔店》原畫展，將於斗六市立繪本圖書館展出。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

漫畫家阮光民出生於雲林斗六，作品改編為同名偶像劇《用九柑仔店》登上螢幕，大獲好評，是漫畫跨域影視的成功案例！為讓更多民眾了解台灣漫畫及作家創作歷程，文化部委託斗六市立繪本圖書館舉辦的《用九柑仔店》原畫展，即日起至12月15日展出，民眾可在展覽現場品味阮光民作品中反映台灣社會樣貌、風土人情的特色。

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▲阮光民《用九柑仔店》正是以自家的雜貨店為源頭。（圖／文化部提供）

阮光民如今已是「斗六之光」，成年之前他都在斗六嘉東里的田庄度過，從小在阿公的柑仔店長大，代表作《用九柑仔店》正是以自家的雜貨店為源頭，述一個回鄉的年輕人如何為不合時宜的老柑仔店找出生存之道，並重新領會簡單樸實的快樂、成長承擔的人生課題。

《用九柑仔店》電視劇及漫畫目前均已完結，此次原畫展精選20幅精彩作品，讓觀眾能近距離欣賞阮光民精湛的畫作技巧、細膩的風格、畫中豐富的情節，引領讀者親身感受畫作的感動與魅力。

文化部提到，阮光民的漫畫作品除了《用九柑仔店》外，《東華春理髮廳》也曾被改編為影視作品，引起觀眾熱烈迴響，除了得到台灣「金漫獎」等各大漫畫獎項的肯定，更多次受邀赴國際各大漫畫展交流。此次在文化部及斗六市立繪本圖書館的合作下促成《用九柑仔店》於作者、故事的原鄉展出，更是別具意義。

▲六繪本館同時也提供優質台灣原創漫畫、金漫獎得獎作品供民眾閱讀。（圖／文化部提供）



此次的《用九柑仔店》原畫展也是國家漫畫博物館的先期推廣活動，希望藉此提高台灣原創漫畫的能見度，讓民眾不再只看日本漫畫，也來看看像《用九柑仔店》這樣貼近在地生活的台灣原創漫畫。

文化部同時透過補助及媒合機制，推動IP的多元授權，將原創文本導入影視、動畫、劇場、遊戲等產業，讓文本成為文創產業強而有力的故事後勤。



配合原畫展，斗六繪本館同時也提供優質台灣原創漫畫、金漫獎得獎作品供民眾閱讀，11月23日及24日更與雲林科技大學合作辦理「阮光民及李子強漫畫工作坊」，有興趣的民眾可自行上網報名或電詢05-532-1992。漫畫工作坊報名網址：https://reurl.cc/vnEjxa。