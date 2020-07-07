夥同女友仙人跳富二代…「綑綁雙手」逼吐74萬！他抄心經懺悔求減刑

▲蔣男遭2男1女設局仙人跳，被誤認「搶了兄弟的女友」，乖乖繳出74萬「遮羞費」，脫身後趕緊報警。（圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名何姓男大生與陸籍喬姓女友、廖姓男子於2017年間一起策劃強盜計畫！3人見蔣姓友人家境富裕，以「仙人跳」方式強逼蔣男交出74萬元，事後，經蔣男報警，全案才曝光。對此，何男、廖男被依結夥三人以上強盜罪，分別判刑7年4月、7年10月，而喬女目前潛逃回大陸，遭台北地院通緝中。

判決指出，整起事件發生於2017年11月15日，喬女先是以「與何男吵架」為由，約蔣男赴夜店喝酒，再假裝身體不適，到信義區一處飯店開房休息，期間喬女找機會外出，讓廖男拿到房卡，而過沒多久，廖男就現身於房間，痛斥蔣男「怎能搞上兄弟（何男）的女友」，下秒用膠帶綑綁蔣男，逼蔣交出100萬的「遮羞費」，同時脅迫蔣男於面額30萬元、35萬元共3張本票上按壓指印，並偷偷請喬女通知何男到場處理。

▲喬女偷偷塞房卡給廖男，讓「假姦情」被逮個正著。（示意圖／免費圖庫pexels）

蔣男當下實在害怕，先是由何男陪同前往超商提領14萬，4人於飯店內耗整晚後，直到隔日早上，討價還價之下，廖男要求蔣男回家拿存摺，赴郵局提領60萬元就好，而蔣男太過懼怕直接照做，最終慘遭3名友人削了74萬元，事後確定脫身後，才報案提告。

廖男、何男均坦承犯行，而廖男辯護人稱，強盜行為並未造成蔣男受傷，獲得同意給予從輕量刑機會，且廖男與家中的80歲阿嬤感情深厚，擔心服刑完畢無法盡孝道；何男辯護人也稱，與蔣男已達成和解，也於監獄中認真抄寫佛經，態度良好希望法官可酌情減刑。

法官認為，廖、何兩人正值青壯，四肢健全，竟不以正當方式謀取財物，反而做出對蔣男造成身心受創、影響社會治安的犯罪行為，且廖男甚至是在假釋期間犯案，認定辯護人所主張的減刑要求均無理由，最終判廖男7年10月、何男7年4月。



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