　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夥同女友仙人跳富二代…「綑綁雙手」逼吐74萬！他抄心經懺悔求減刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲蔣男遭2男1女設局仙人跳，被誤認「搶了兄弟的女友」，乖乖繳出74萬「遮羞費」，脫身後趕緊報警。（圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名何姓男大生與陸籍喬姓女友、廖姓男子於2017年間一起策劃強盜計畫！3人見蔣姓友人家境富裕，以「仙人跳」方式強逼蔣男交出74萬元，事後，經蔣男報警，全案才曝光。對此，何男、廖男被依結夥三人以上強盜罪，分別判刑7年4月、7年10月，而喬女目前潛逃回大陸，遭台北地院通緝中。

判決指出，整起事件發生於2017年11月15日，喬女先是以「與何男吵架」為由，約蔣男赴夜店喝酒，再假裝身體不適，到信義區一處飯店開房休息，期間喬女找機會外出，讓廖男拿到房卡，而過沒多久，廖男就現身於房間，痛斥蔣男「怎能搞上兄弟（何男）的女友」，下秒用膠帶綑綁蔣男，逼蔣交出100萬的「遮羞費」，同時脅迫蔣男於面額30萬元、35萬元共3張本票上按壓指印，並偷偷請喬女通知何男到場處理。

▲▼飯店、偷拍（圖／取自免費圖庫pexels）

▲喬女偷偷塞房卡給廖男，讓「假姦情」被逮個正著。（示意圖／免費圖庫pexels）

蔣男當下實在害怕，先是由何男陪同前往超商提領14萬，4人於飯店內耗整晚後，直到隔日早上，討價還價之下，廖男要求蔣男回家拿存摺，赴郵局提領60萬元就好，而蔣男太過懼怕直接照做，最終慘遭3名友人削了74萬元，事後確定脫身後，才報案提告。

廖男、何男均坦承犯行，而廖男辯護人稱，強盜行為並未造成蔣男受傷，獲得同意給予從輕量刑機會，且廖男與家中的80歲阿嬤感情深厚，擔心服刑完畢無法盡孝道；何男辯護人也稱，與蔣男已達成和解，也於監獄中認真抄寫佛經，態度良好希望法官可酌情減刑。

法官認為，廖、何兩人正值青壯，四肢健全，竟不以正當方式謀取財物，反而做出對蔣男造成身心受創、影響社會治安的犯罪行為，且廖男甚至是在假釋期間犯案，認定辯護人所主張的減刑要求均無理由，最終判廖男7年10月、何男7年4月。


►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

「粉紅超跑」迴轉駐駕員林車行！堅持擠窄小辦公室　信眾嗨翻：太不可思議了

獨／「感情事屢次含糊帶過」　衛生局女員工摯友嘆：原來她藏了這樣的苦痛

未繫安全帶罰3千！女駕駛喊冤「藍色布」擋住　法官看照片秒懂撤銷處分

ET快訊
高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1
台中勞斯萊斯車主曝光！嗆「給你1萬夠不夠」喊冤：「碰瓷」是機
彰銀理專挪用客戶款項長達10年！金管會開罰1200萬
居服員拿外婆健保卡「偷預購三倍券」騙寄家裡！孫氣炸：還輸入他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／前鎮漁港漁船陷火海！濃煙遮藍天...漁工：旁邊船都停滿了　

夫妻「從房間戰到漁港」！金門女落海全濕坐礁岩　老公輸了狂喊救命

亂傳北斗鎮長夫妻帶團遊土耳其挨告　造謠男陪罪「揪團吃肉圓」獲不起訴

台中「給你1萬」勞斯萊斯車主曝光！一點漆都沒掉...講「碰瓷」是機會教育

縣長故鄉有賊！金門「機車置物箱大盜」太囂張　網酸真好偷

拍到了！老公從後面「一直撞」女家教　妻裝針孔告不成還被控偷拍

獨／被揍畫面曝光！前執行長遭黑衣人「持安全帽爆打」…一路狂K全身是傷

鑰匙留在車前菜籃　賊順手騎走逛大街再偷香油錢

「新竹運動中心」違建排拆仍營業　她退款要不回超傻眼：公司根本0財產　

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

快訊／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／前鎮漁港漁船陷火海！濃煙遮藍天...漁工：旁邊船都停滿了　

夫妻「從房間戰到漁港」！金門女落海全濕坐礁岩　老公輸了狂喊救命

亂傳北斗鎮長夫妻帶團遊土耳其挨告　造謠男陪罪「揪團吃肉圓」獲不起訴

台中「給你1萬」勞斯萊斯車主曝光！一點漆都沒掉...講「碰瓷」是機會教育

縣長故鄉有賊！金門「機車置物箱大盜」太囂張　網酸真好偷

拍到了！老公從後面「一直撞」女家教　妻裝針孔告不成還被控偷拍

獨／被揍畫面曝光！前執行長遭黑衣人「持安全帽爆打」…一路狂K全身是傷

鑰匙留在車前菜籃　賊順手騎走逛大街再偷香油錢

「新竹運動中心」違建排拆仍營業　她退款要不回超傻眼：公司根本0財產　

胖嘟嘟萌水豚享受搔肚「馬殺雞」　舒服瞇眼睡到併軌！

昔日曾創高價買進「美河市」　今淪為法拍2拍乏人問津

快訊／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／前鎮漁港漁船陷火海！濃煙遮藍天...漁工：旁邊船都停滿了　

夫妻「從房間戰到漁港」！金門女落海全濕坐礁岩　老公輸了狂喊救命

「不要前往！」澳洲更新對中國旅遊警示　公民可能遭任意拘留

金正恩自誇「零確診」...北韓下令嚴鎖邊境：發現異物「立即燒毀」！

搶好康！Ubisoft 線上遊戲發表會　玩家看直播可免費領《看門狗2》

18歲「奉子入贅」女方家！他憂被看扁...5年後月賺273萬

統一發票又開獎？科博館PO「9支幸運號碼」　網笑翻：第一次這麼多組200元

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

闖砂石場撿鋼筋！他被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

衛生局女雇員分手導火線曝　執行長曾動粗

擦撞勞斯萊斯！霸氣喊免賠「車主身分曝光」

老公夜不歸營　鏡頭直擊他竟進了閨密女星家

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

勞斯萊斯撞女騎士嗆「我熟識警察」！台中警回應了

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

前執行長「首發聲明」全文曝光：我被妖魔化

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

到閨蜜家混酒7、8杯！她慘遭對方男友硬上　醒來有東西

更多熱門

相關新聞

《國光幫幫忙》混血辣模仙人跳富商　下場出爐

《國光幫幫忙》混血辣模仙人跳富商　下場出爐

男子李庠岑曾與女模劉薰愛交往躍上媒體，後來被起底是「飯局業務」、不時在臉書上找伴遊妹，他於2016年間，夥同曾上《國光幫幫忙》的混血辣模蔡瀞瑢，對富商仙人跳共詐得800多萬元，北院日前依恐嚇取財罪，判蔡瀞瑢1年徒刑，李男除本案仙人跳外，另犯他案恐嚇罪，共判刑6年，其中6月得易科罰金。

買春「不舉」賴皮想退錢！嫖客怒搶她皮包

買春「不舉」賴皮想退錢！嫖客怒搶她皮包

惡男栽贓繞路　毆運將要錢還錄音「我沒搶你喔！」

惡男栽贓繞路　毆運將要錢還錄音「我沒搶你喔！」

國中妹答應合作仙人跳…摩鐵開門驚見男友爸

國中妹答應合作仙人跳…摩鐵開門驚見男友爸

鬼父性侵兒子國中女友　判刑3年8月

鬼父性侵兒子國中女友　判刑3年8月

關鍵字：

仙人跳強盜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面