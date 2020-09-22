瑞幸咖啡營收造假　陸監管局開罰45家涉案公司共2.6億元

▲瑞幸咖啡在美股風光上市後不久，便爆出營收造假醜聞。（圖／NASDAQ）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家市場監管總局22日宣布，對瑞幸咖啡等45家涉嫌虛假交易等不正當競爭行為開罰，總金額共6100萬元人民幣（約2.6億元新台幣）。對此，瑞幸咖啡表示，已就相關問題進行全面整改，將按照相關法律法規要求，進一步規範經營活動，保障穩定運營。

市場監管總局提到，瑞幸咖啡去年4月至12月間，為了獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並在去年8月至今年4月間，透過多種管道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤導相關公眾。

市場監管總局指出，經過調查，北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、徵者國際貿易（廈門）有限公司等43家第三方公司，都為瑞幸公司實施虛假宣傳行為提供實質性幫助。

市場監管總局表示，市場監管總局及上海、北京市場監管部門在18日對瑞幸咖啡等45家涉案公司作出行政處罰決定，處罰金額共計6100萬元。

對於開罰結果，瑞幸咖啡回應，瑞幸尊重並堅決執行國家相關部門就此次調查所做出的處罰決定，並已就相關問題進行全面整改，「我們將按照相關法律法規要求，進一步規範經營活動，保障穩定運營。」

▼瑞幸咖啡。（圖／CFP）

