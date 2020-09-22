「2050年減碳50%」已不足　環團：氣候改革不容緩9/27青年抗暖大遊

▲青年抗暖大遊本周日登場 。（圖／台灣青年氣候聯盟提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

響應今年全球「週五護未來」行動，台灣青年氣候聯盟將於本周日（27日）下午2點舉辦青年抗暖大遊行，提出對於國內氣候治理改革的「六大訴求、15項行動」，邀請35歲以下的青年政治人物，一同為氣候變遷下的世代正義發聲。

環團指出，氣候變遷是世代正義議題，現在權力者的決策，影響的是年輕人未來的生活環境。世界各國的青年政治領袖及民意代表更是紛紛將氣候治理作為重要的推動政見，包括34 歲的芬蘭總理Sanna Marin、33 歲的奧地利總理 Sebastian Kurz、30 歲的美國民主黨眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 等。

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環團認為，台灣所有政黨都應該負起責任提出氣候政見，特別是各黨的青年政治人物，是否有意識到日漸嚴重的氣候緊急是世代正義議題。因此，邀請各黨青年政治人物，一同為氣候變遷下的世代正義發聲，並回應青年們提出927青年抗暖大遊行的六大氣候治理改革訴求。

時代力量議員廖子齊認為，台灣目前回應氣候變遷的行動存在「目標太保守」與「缺乏有效政策工具」等兩大問題。台灣的溫室氣體減量及管理法長期目標及INDC所訂定的目標，與目前國際上要求「2050年淨零碳排」的標準相比是嚴重落後且過於保守的，保守的目標也引導出無力的行動方案，缺乏能夠造成行為改變的誘因工具。

綠黨秘書長張竹芩表示，氣候變遷真實影響著台灣每個人的生活，例如夏天更熱，降雨量減少，這週的數據也顯示3大水庫存量不到5成，今年創17年同期以來最低。呼籲每個人用自己手上的選票去讓真正並且長期關心全球氣候變遷議題的力量能夠進入議會和國會，一起把達成目標中間需要的政策一一實現。

台灣青年氣候聯盟成員張睿晴表示，2020年是氣候治理關鍵的一年，巴黎協定即將在今年年底生效，世界各國都要提出新的氣候目標，希望政府也能夠積極趕上國際社會對於氣候變遷政策的推動。截至目前為止英國、法國、德國已經將2050年的淨零碳排目標寫入國內的氣候法律，位於東亞的韓國也在今年宣布了2050年的碳中和目標。

張睿晴強調，目前台灣的減碳目標仍然停留在2050年減少50%，比起其他已開發國家，顯得相當不不足。政府雖然努力地推動能源轉型，但是除了能源議題以外，從建築、運輸、工業、住商、農業、水資源、災難防治、醫療健康、基礎設施、海洋、土地、生物多樣性，種種領域都和氣候變遷息息相關。因此，台灣需要一部更好的氣候變遷法律，和完整的氣候行動架構。

記者會最後，台灣青年氣候聯盟成員何家璇、張睿晴與青年政治人物齊呼「氣候改革，刻不容緩 」、「927青年抗暖大遊行 」，號召全民於9月27日下午2點到立法院一起為氣候變遷而走。

