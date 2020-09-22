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八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬

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八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬（圖／永慶房屋提供）

▲翁世穎訂下百萬年薪目標，希望經濟獨立，給女友滿滿的安全感、一起享受人生。

圖、文／永慶房屋提供

「我想要獨立自主，靠自己的能力買車、買房，但我仔細算過，現在大學畢業生平均起薪只有兩萬九，再扣掉房租及生活基本開銷，根本沒辦法存錢。」

八年級生翁世穎為追求百萬年薪目標、並實現經濟獨立自主的夢想，他在大學畢業後選擇進入工程公司當學徒學技能，當時月收入平均有四到五萬，薪水比一般大學畢業生高。然而，伴隨而來的是必須承受日曬雨淋及工程作業的人身安全風險，入行一年來，翁世穎的身上累積大大小小的疤痕，家人們看了都相當不捨。

為了不讓家人擔心，一方面也不放棄百萬年薪夢想，翁世穎在大學好朋友的推薦下，選擇加入永慶房屋。「公司保障業務新人前九個月每月五萬元，是業界最優的待遇，再加上完整的教育訓練，對社會新鮮人來說非常有吸引力。」但他也坦言，由於非相關科系背景，他在面試前也曾思考過自己是否能適應這份工作。

八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬（圖／永慶房屋提供）

▲家人是支持翁世穎（圖左一）打拼的動力，他希望自己能讓家人享有更好的生活品質。

有師父罩免驚！「永慶大聯盟」工作遊戲化平台讓績效更加倍
翁世穎說，好在永慶房屋提供「師徒制」，安排資深學長姐進行一對一指導，從分享職場大小事到寶貴的工作經驗，師父完全不藏私，幫助他快速成長，也讓他在入行半年內就順利成交。翁世穎感謝的說，他的師父尹宇農是優秀的百萬年薪經紀人，個性謙虛、待人溫和有禮，是他加入永慶後的最佳學習榜樣。

八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬（圖／永慶房屋提供）

▲翁世穎（圖右）在師父尹宇農（圖左）的指導下，天天完成任務解鎖，每月順利成交物件。

除此之外，永慶房屋研發的「永慶大聯盟」工作遊戲化平台，讓他上班就像打遊戲解任務一樣，每天上班登入介面，就能看到自己的遊戲化角色，以及平台提醒的任務進度，每當完成任務時，那種興奮與成就感難以言喻。「只要你每天領取系統任務，逐一完成解除任務，你會發現月月成交其實並不困難。」

翁世穎補充：「當你完成工作任務時，就能累積幣值同等新台幣的《永者幣》，隨時可使用《永者幣》到『永者商城』兌換獎品，獎品類型有百貨禮券、五星級飯店餐券及住宿券、3C商品與電器用品，我都會安排休假時間，兌換餐券和家人、女友一起分享，工作與生活兼顧的感覺真棒！」

八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋首創的「彈性工作八小時」制度，讓翁世穎養成每周固定上健身房的習慣。

單月22萬紀錄達成！永慶品牌魅力讓客戶安心委託
翁世穎加入永慶後，最高單月收入曾創下二十二萬紀錄，平均每月收入也有六萬以上，這樣的好成績讓他的家人和女友都感到相當驕傲。翁世穎說，他的角色就像是客戶買房、賣房的房產顧問，協助專業建議與服務，再加上公司提供完整的實價登錄資訊，幫助客戶在短時間內就能安心買賣理想物件，他也從中獲得助人圓夢的快樂。

永慶房屋在2019年推出完整揭露門牌的行情資訊，今年又加碼推出兩大保證，獲得客戶熱烈回響。翁世穎笑說，因為永慶房屋的品牌信賴度高，許多客戶都是主動上門詢問，他的業績不但月月攀升，也從中獲得高報酬與高成就感，他有自信自己能向師父看齊，成為百萬年薪經紀人。

翁世穎指出，今年各行各業受到疫情波及，變動相當大，以他的父親為例，儘管已是資深的導遊人員，但在疫情影響下，工作非常不穩定。但是永慶房屋不僅在疫情下逆勢徵才，今年還為員工加薪，幫助員工安心工作，公司績效自然越來越好。他鼓勵求職者，只要為自己做對的選擇，就能像他一樣享有幸福職場與快樂人生。

八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬（圖／永慶房屋提供）

▲翁世穎鼓勵求職者，為自己做對的選擇，就能擁有專業及高成就感，帶家人一起享受快樂人生。

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