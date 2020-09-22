死刑將至！中國籍囚犯挖通下水道　從印尼雅加達大逃亡

▲一名中國籍囚犯在印尼挖開監獄牢房牆壁逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

面對涉毒案死刑將至，一名中國籍囚犯近日在印尼雅加達首都一座監獄，上演勘比電影情節的「大逃亡」。據當地媒體報導，該囚犯名叫蔡長攀（音譯，Chai Chang Pan），因涉及走私冰毒，被判處死刑，但他在牢房牆上挖出一條直通域外道路的洞穴，於14日凌晨成功越獄，目前依然在逃。

獄友透露，蔡犯為了越獄，已經策畫了5到6個月，他使用監獄廚房內的建築工程器具挖開牆壁，聯通下水道，並一路從下水道連接至監獄外的一般道路。

▲事發監獄外下水道現場照片。（圖／翻攝新浪網）

報導稱，牢房牆上洞穴直徑約50到60公分，監獄位於雅加達郊區，下水道內沒有水；印尼監獄總局發言人阿卜里安蒂說，蔡姓犯人趁牢房更換守衛時，實施了越獄行為。

雅加達警方發言人尤努斯說，該名犯人為中國籍，現年53歲，因涉及走私冰毒（甲基苯丙胺或甲基安非他命），於2017年就被判處死刑。目前，印尼警方已經將他列為頭號通緝犯，協調各方面追緝。

值得注意的是，這並非蔡姓中國籍犯人第一次在雅加達越獄，當年他因攜帶88公斤冰毒，並藏匿70公斤冰毒被丹格朗地方法庭判處死刑後，2017年，他就曾在雅加達警方拘留中心的浴室牆上鑿開一個洞，逃出去過一次。

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