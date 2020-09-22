快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

▲總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

澎湖海軍單位日前向在地飲料點訂了88杯手搖飲，但剛好碰到共軍再次擾台，緊急出勤守護家園，雖然手搖飲店當時已做了44杯被臨時棄單，但店家沒有怨言力挺國軍。總統蔡英文22日親赴澎湖視察，在空檔時間也特別前往該手搖飲店，親自埋單150杯飲料。

日前有飲料店家在臉書社團「澎湖大聯盟」公告44杯冬瓜檸檬原價50元，特價30元，海軍基地的弟兄訂了88杯飲料，其中44杯冬瓜檸檬已完成，剩下44杯還沒做，海軍弟兄來電通知取消，說明是因為接到任務，為了保衛國家，須立即開軍艦出去。

店家當時強調，海軍弟兄真的不是棄單，雖然44杯飲料沒辦法如期照約定取，「但我們真的不生氣，因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺！所以我跟保衛弟兄說：『專心的完成任務，我們等你們回來，飲料部份就別擔心了，因為我有你們』」。

為此，蔡英文22日親自拜訪該家飲料店，不僅讓同仁訂購150杯飲料，她也親自從口袋掏錢全數埋單。她向店家表示，她不是來買飲料的，是來付錢的，並針對店家先前照顧國軍表達感謝；而店家也向蔡英文說，這是應該的，「台灣就是人民對國防都很力挺」。

▼總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）

