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45次前科！暴力阿公賭輸錢大鬧　出警局40分鐘又闖牌友家砍死2人

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▲▼花牌是韓國一種傳統牌桌遊戲，年長者常用來賭博。（圖／翻攝自韓國中央研究院官網）

▲韓國一名老翁打花牌輸錢，涉嫌持凶器將2名牌友殺害。（圖／翻攝自韓國中央研究院官網）

記者張寧倢／綜合報導

南韓京畿道城南市20日清晨2名70餘歲的老婦人遭凶器刺死，最有力的嫌疑人是住在同一社區的69歲老翁，因為案發前一天深夜，他才與2名被害人發生激烈口角，並涉嫌用凶器威脅對方，遭到緊急逮捕後無罪釋放，沒想到才過了40分鐘，就被監視器拍到持凶器進入被害人家中，目前老翁否認犯行，全案還在調查中。

據韓媒《KBS》報導，城南市某公寓19日晚間9時約5、6名鄰居在打韓國傳統花牌時發生爭執，賭輸錢的69歲老翁打了3次報案電話檢舉聚賭，警方到場後因現場找不到聚賭花牌的證據正要撤退時，老翁又自行報案，稱自己用兇器威脅鄰居，被警察以現行犯的身份帶回警局調查。

警方認為，老翁因年事已高難以逃匿、沒有酗酒且無意傷害受害者等原因，不構成拘留條件，當晚11時20分就將他釋放。然而，老翁從警局被釋放了40多分鐘後，就被拍到從家中攜出燒酒瓶跟凶器，進入2名老婦人公寓的監視器畫面，隔天清晨便傳出噩耗。

根據犯罪紀錄調查顯示，這名老翁光是暴力前科就有45次，警方因此遭質疑為何沒有採取任何措施就放人，也沒有把嫌疑人與受害者隔離。

▲▼花牌是韓國一種傳統牌桌遊戲，年長者常用來賭博。（圖／翻攝自韓國中央研究院官網）

▲花牌是韓國一種傳統牌桌遊戲，年長者常用來賭博。（圖／翻攝自韓國中央研究院官網）

京畿大學犯罪心理學教授李秀晶（音譯）表示，「事先明明已確認犯罪嫌疑人不知道何時會突變、損害人命的45次暴力前科，這危險性是可以預見的，為什麼當時卻沒有拘留呢？」

盆唐警察署刑事科長金勝賢（音譯）表示，過去犯罪經歷可以作爲參考事項來看，但是當時是僅以特殊脅迫為由進行逮捕，關於此罪行的拘留條件還有一些討論空間（所以釋放了嫌疑人）。」

目前老翁否認所有罪行，所以很難查明犯罪動機，警方正在鑑定凶器上的指紋，並根據監視器畫面與相關人員陳述，申請拘捕令。嫌疑人22日前往水原地方法院城南分院進行拘捕令實質審查，面對記者提問平時是否經常與受害者爭吵時回答，「沒有，給我買過酒，也會幫我修理一些東西。」

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