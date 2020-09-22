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2020中秋送禮心祝福　健康最優先　Zespri金綠良圓　送到心坎裡的美味

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▲▼zespri,奇異果,中秋節,中秋禮盒。（圖／zespri提供）

▲為因應消費者對於「健康」的需求，Zespri今年特別推出兩款中秋節限定禮盒，不僅包裝精美，收禮者更可輕鬆獲得美味健康雙重享受。

【企劃特輯】

中秋連假即將到來，送禮、烤肉聚會等節慶活動不能少，Zespri特別推出中秋限定禮盒，讓今年送禮來點不一樣的選擇，「健康」是目前國人最為重視的一環，所以送Zespri奇異果可說是送到心坎裡的最佳首選，因唯有保持健康，才能放肆享受生活！

後疫情時代　75%的人提升健康意識　中秋送禮送健康最對味

由於國內疫情受到控制，台灣人能照常生活，歡度節慶，根據Zespri調查顯示，疫情下的台灣人提升了健康意識，75%的人認同健康是一切的基礎，開始重視自身與親友的健康，其中達70%的人願意花時間與家人、朋友們相處；然中秋節即將到來，此時也是深化感情的最佳時機，親朋好友們團聚賞月、烤肉等歡度中秋佳節，也互相送禮，以表感謝之意。市面上的禮盒玲瑯滿目，Zespri也發現消費者在中秋禮盒的選擇上，除了注重食材、口味、包裝及入口後的質感外，今年更增添了「健康」的需求；我們為此特別推出兩款中秋限定禮盒，不僅包裝精美，讓收禮者可輕鬆獲得美味健康雙重享受。

Zespri金綠良圓　放肆共享團圓時光

中秋節賞月、烤肉、送禮缺一不可，另有部分家庭需要祭拜，在傳統習俗中，有月圓、果餅圓一說，表示供桌上除了有月餅外，也要拜圓型的水果，取團圓之義，許多人會選擇具保佑意涵的柚子祭祀，另外，在圓形水果中，諧音「吉利果」的Zespri奇異果也是最佳夥伴！今年Zespri中秋限定禮盒特別推出兩種包裝，一為好市多限定版，外盒上以切片的陽光金圓頭代表圓月，象徵月圓人團圓、送禮結好緣的意涵，同時也希望收禮者今年能夠圓滿，如同奇異果的外型一般，除此之外，Zespri也針對家庭族群，在各大通路上販售重量級禮盒，整箱的奇異果更讓人感到誠意十足；Zespri台灣區行銷經理陳香君表示：「今年中秋的祝福，意義格外深重，台灣民眾對於送禮送健康的意識提升，所以我們也針對不同消費需求推出專屬禮盒，希望能送暖入心，因唯有健康，才能與親友放肆享受圓滿生活！」

▲▼zespri,奇異果,中秋節,中秋禮盒。（圖／zespri提供）

▲Zespri好市多限定版中秋禮盒，外盒以切片的陽光金圓頭代表圓月，象徵月圓人團圓、送禮結好緣的意涵。

營養小金礦的百變滋味　賞月最需要的好夥伴

今年中秋連假共四天，烤肉聚餐總是少不了，只要搭配奇異果，就能讓你在家烤出大師級美味肉質，Zespri推薦在醃肉時加入剁碎的奇異果，就能達到軟化肉質的效果，或是沾醬中加入奇異果，酸中帶甜，為烤肉更添風味，且當烤肉、月餅吃多了，總讓人感到油膩，這時食用奇異果最爽口，一顆健康與美味兼顧的營養小金礦奇異果，不同應用，多重享受，讓大人、小孩都愛不釋手！

▲▼zespri,奇異果,中秋節,中秋禮盒。（圖／zespri提供）

▲Zespri也針對家庭族群，在各大通路上販售重量級禮盒，整箱的奇異果更讓人感到誠意十足。

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Zespri奇異果中秋節中秋禮盒

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