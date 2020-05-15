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【廣編】Zespri奇異果品牌新升級　營養小金礦輕鬆補充營養

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▲▼Zespri奇異果品牌新升級。（圖／業者提供）

▲Zespri於15日舉辦品牌全新升級記者會，左起為台灣區行銷經理陳香君、台灣區經理陳麗玉、紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡、紐西蘭商工辦事處經濟組陸雅蘭共同齊聚見證這美好時刻。

圖、文／Zespri提供

全球奇異果領導品牌Zespri於5/14正式於台灣宣布品牌全面升級，除提出品牌新識別、健康新主張「放肆享受你的健康」以及鮮明的品牌精神「大膽、真實、且讓人出乎意料」外，更透過創意點心食譜設計與全台首播電視廣告，要顛覆台灣民眾對於健康的既定印象，讓美味與健康同時輕鬆享受不必妥協！

以「係金ㄟ」、「起來」、「打開舞」這些幽默廣告讓台灣民眾印象深刻的Zespri，成立23年來首度進行品牌升級。品牌新Logo設計構想在於捕捉咬下Zespri 奇異果後，口中迸發飽滿多汁的感受，也保留了品牌獨有的資產，讓紅色Z更為鮮明、扇形及兩種深淺不同的綠色；摒棄中規中矩的形狀，選擇混合尖形和圓形營造活力感。

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綠色奇異果富含水溶性膳食纖維與奇異酵素，提供每日健康平衡，維持腸道健康；陽光金圓頭，富含高營養密度與維生素C，有效提升保護力及身心活力幸福感；奇異果充滿豐富多元的優質營養及礦物質，這也是Zespri號稱營養小金礦的原因。

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