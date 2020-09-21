疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

▲爆炸民宅疑似是該單位的辦公室。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

南太平洋島國索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiar）的一間民宅20日晚間發生爆炸，屋內的2名男子皆不幸喪生。經調查發現，死者分別是英國籍與澳洲籍，兩人皆任職於非政府組織挪威人民援助組織（NPA），主要負責調查該國二戰以來所遺留的未爆炸彈。據悉，此次爆炸意外不排除與其相關。

根據BBC報導，索羅門群島曾是第二次世界大戰的太平洋戰場，首都荷尼阿拉更是當初盟軍進攻日本的主戰場。挪威人民援助組織長期以來在當地派駐拆彈小組，致力於調查該國二戰後所遺留下來的未爆彈數量與位置，以提供相關資料供當局建立數據庫。

英國籍組員艾金森（Stephen Atkinson）與澳洲籍組員李（Trent Lee）任職於NPA。據了解，李在自己的Facebook頁面上介紹自己的工作時表示，「我的任務是調查、定位未爆彈，並將相關資訊轉交給當地警方的爆炸物處理小組。」

NPA副秘書長內爾嘉德（Per Nergaard）證實，艾金森與李20日晚間不幸在調查未爆彈時身亡。他表示，目前還無法確定爆炸原因，須等待調查結果出爐後，才能確定爆炸物與事發原因。NPA稱，這是該組織首次發生類似事故，對他們而言是一場悲劇。

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