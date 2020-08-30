將長輩故事製成動畫作品　台科大學生帶領國中生傳承生命故事

▲台科大舉辦多媒體動畫營，帶領國中生和社區長輩互動共學，將長輩分享的生命故事製成短篇動畫作品。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大學生團隊舉辦多媒體動畫營，帶領桃園市龍興國中、台北市景興國中學生，和社區長輩互動共學，將長輩分享的生命故事製成短篇動畫作品，傳承世代經驗，透過動畫鼓勵更多年輕學子，落實世代的交流與共融。



台科大指出，因應高齡時代來臨，台科大數位所高宜敏教授團隊參與台科大社會實踐「i設計 愛學習」計畫，舉辦老少共學多媒體動畫營，由台科大師資培育中心甄選並培訓台科大學生擔任隊輔與小老師，帶領國中學生與社區長者進行交流，透過營造老少共學的多媒體互動智慧生活環境，提供青少年與銀髮族不一樣的學習體驗。

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▲多媒體動畫營由台科大學生引導國中學生，實際採訪社區長輩，了解長輩的生命經驗故事。（圖／台灣科技大學提供）



台科大數位所所長高宜敏表示，面對高齡化的社會與銀髮族照護議題，提倡讓長者和青少年互動是一新趨勢，跨世代的交流過程中，除了能夠促進長者的心智活動，台科大團隊也特別導入多媒體動畫的素材，由長者和青少年共同參與動畫製作，透過數位學習保持年輕的心。



參與營隊的台科大應用外語系學生溫可姍表示，聽到長者分享了很多過去人們的生活經驗，像是小時候沒有鞋子穿，即使腳可能會受傷也依然必須下田工作，這樣堅毅的精神還有努力付出才有收穫的態度，很值得自己以及小朋友學習，這也是她未來從事教育工作會想傳承下去的精神。

▲台科大學生團隊教小朋友製作動畫短片，將長輩分享的生命故事製成動畫作品，傳承世代經驗。（圖／台灣科技大學提供）



台科大企管系學生鄭琳蓉表示，過去沒有製作動畫的經驗，更沒有採訪經驗，為了帶營隊教小朋友，自己也勤奮學習，訓練採訪所需的隨機應變能力，也研究許多採訪的技巧，如何讓問題起承轉合、談吐更有自信。同時也在和長者的互動中，看見長輩們即使步入高齡依然用心經營自己的人生，不論是旅遊還是投入公益活動，總是不畏懼嘗試新事物，這樣的精神和生活態度值得學習。